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Românii, notificați prin SMS când se apropie de consumul de energie estimat: Consumatorii vor putea da review-uri furnizorului

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Românii, notificați prin SMS când se apropie de consumul de energie estimat: Consumatorii vor putea da review-uri furnizorului

Românii vor fi notificați prin SMS de la furnizorul de energie electrică, în momentul când se apropie de consumul estimat lunar. Măsura îi va ajuta pe consumatori să controleze mai bine costurile cu energia, la fel ca în cazul roamingului de la telefon.

Pe de altă parte, vom putea să ne alegem furnizorul de energie la fel cum alegem un hotel sau o pensiune pe internet, pe baza review-urilor lăsate de alți clienți.

ANRE mizează pe faptul că recenziile vor crește concurența între furnizori și vor duce, în timp, la facturi mai mici pentru consumatori.

Președintele ANRE, George Niculescu, spune că noul sistem este inspirat din platformele de turism, unde clienții dau note pe serviciile pe care le experimentează.

,,Practic, vom eticheta furnizorii. Este același principiu ca atunci când mergem în vacanță și ne rezervăm cazarea de pe o platformă de rezervări online, gen Booking. Îi dau la sfârșit un review cazării. La fel fac și cu furnizorul meu.

Dacă un furnizor vede că sute de mii de clienți îl părăsesc într-o perioadă scurtă de timp, atunci este clar că trebuie să-și îmbunătățească ori calitatea serviciilor pe care le prestează, ori prețul la care furnizează energie electrică sau chiar ambele”, spune Niculescu.

Recenziile vor fi publice. Astfel, consumatorii vor putea vedea experiențele altor persoane, înainte chiar de a semna un contract. ANRE speră că acest lucru va schimba raportul de forțe din piață.

„Dacă eu sunt nemulțumit de furnizorul meu, dumneavoastră care vă gândiți să încheiați un contract cu el, puteți să țineți cont de recenziile pe care le primesc furnizorii. (…) Ne dorim să punem puterea în mâinile consumatorului”, adaugă președintele ANRE.

Cum va funcționa alerta SMS pentru consumul de energie

Sistemul de notificări prin SMS, aplicație sau e-mail, care îi va avertiza pe consumatori atunci când se apropie de consumul estimat lunar, este aproape finalizat, spune șeful ANRE.

,,Primim o notificare atunci când ne apropiem de consumul de cantitate de energie electrică pe care l-am trecut în convenție. Dacă o depășim, nu ni se întâmplă nimic, dar pentru mine poate să fie un semnal de alarmă că consum mai multă energie decât am nevoie.

Eu sper ca în luna iunie să terminăm reglementarea, s-o publicăm în Monitorul Oficial și să se aplice într-o perioadă scurtă de timp”, mai spune George Niculescu.

Șeful ANRE spune că sistemul nu va aduce costuri suplimentare și nici penalizări pentru cei care depășesc nivelul estimat, stabilit în factură.

“Este același concept ca atunci când furnizorul de date sau de telefonie mobilă mă anunță că îmi consum minutele pe care le am în abonament. Ce se întâmplă după? Nu mi se întâmplă nimic. Dacă depășesc cantitatea aceasta, pentru diferență, nu voi plăti mai mult. E o formă de atenționare, de conștientizare a consumului pe care efectiv îl facem în locuințe și depinde de noi dacă vrem să corectăm sau nu consumul acela”, susține George Niculescu.

Pe site-ul ANRE există un comparator online de oferte, prin care oamenii pot analiza prețurile practicate de către toți furnizorii de energie. Schimbarea se face online, ușor și gratuit, iar în 24 de ore puteți obține o ofertă de preț mai avantajoasă, care, în final, să vă scadă costurile din factură.

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