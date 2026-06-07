Nicolae Stanciu: „Ne bucură victoria cu Țara Galilor, chiar dacă e un amical”
Nicolae Stanciu: „Ne bucură victoria cu Țara Galilor, chiar dacă e un amical”
Căpitanul naționalei României, albaiulianul Nicolae Stanciu, s-a declarat mulțumit de victoria obținută în fața Țării Galilor, scor 2-1, într-un meci amical disputat sâmbătă seara pe Stadionul „Steaua” din București.
Mijlocașul a subliniat importanța succesului pentru moralul echipei și pentru selecționerul Gheorghe Hagi, aflat la primul meci pe teren propriu în cel de-al doilea său mandat.
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„Ne bucură acest succes, chiar dacă este un meci amical. Am spus dinainte că ar fi important pentru moral și pentru mister, pentru că este primul său meci acasă. Sunt convins că suporterii au venit și pentru el, a fost un stadion plin și ne bucurăm în primul rând că suporterii au plecat fericiți. Acum contează să fim sănătoși pentru că în septembrie început meciurile cu miză”, a declarat Stanciu la Prima TV.
Fotbalistul a evidențiat și progresul echipei în ceea ce privește variantele de joc și eficiența la fazele fixe.
„Trebuie să încercăm să jucăm ceea ce ne cere Mister. E bine să avem alternative, să fim periculoși chiar și la faze fixe, avem și băieți cu talie, foarte înalți. Mă bucur că am fost periculoși, dar per total cred că contează că am câștigat și că este o atmosferă bună. Am avut puține zile să lucrăm cu Gheorghe Hagi, dar toată lumea știe ce înseamnă echipa națională pentru el. Ne bucurăm că am reușit astăzi să câștigam și pentru el, fiind primul său meci acasă și sper să continuăm tot așa”, a mai spus căpitanul României.
Selecționata pregătită de Gheorghe Hagi a obținut astfel prima victorie din cel de-al doilea mandat al tehnicianului, după remiza cu Georgia, scor 1-1, de la Tbilisi. În partida cu Țara Galilor, golurile României au fost marcate de Florinel Coman, în minutul 52, și Adrian Rus, în minutul 80, în timp ce David Brooks a înscris pentru oaspeți în minutul 64.
După rezultatele din această acțiune, un egal cu Georgia și o victorie împotriva Țării Galilor, reprezentativa României se pregătește pentru debutul în noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii vor întâlni Suedia în deplasare, pe 25 septembrie 2026, Bosnia-Herțegovina pe teren propriu, pe 28 septembrie 2026, Polonia în deplasare, pe 2 octombrie 2026 și din nou Suedia, acasă, pe 5 octombrie 2026.
foto: arhivă
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