Sprijin financiar pentru fermieri: Aproape 54.000 vor primi bani pentru culturile afectate de secetă. Anunțul făcut de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Sprijin financiar pentru fermieri: Aproape 54.000 vor primi bani pentru culturile afectate de secetă. Anunțul făcut de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Aproape 54.000 de fermieri vor primi sprijin financiar de urgență pentru culturile de porumb și floarea-soarelui afectate de seceta din 2025, anunță Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
Potrivit instituției, plata despăgubirilor va fi finalizată până la 31 decembrie.
Bugetul total alocat pentru plata despăgubirilor este de 155,36 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a sprijinului solicitat este de circa 248 de milioane de lei. În aceste condiţii, ajutorul de 333 lei/hectar, stabilit iniţial, va fi redus, deoarece sumele solicitate depăşesc plafonul bugetar aprobat, scrie News.ro.
,,Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), anunţă încheierea sesiunii de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar de urgenţă destinat compensării pierderilor la culturile de porumb şi floarea-soarelui afectate de secetă, măsură implementată în baza Hotărârii Guvernului nr. 751/2026, cu modificările şi completările ulterioare (HG nr. 950/2026)”, arată, vineri, MADR, într-un comunicat de presă.
La finalul campaniei de depunere, potrivit datelor centralizate la nivel naţional prin Centrele APIA, erau înregistraţi 53.930 de beneficiari, aceştia fiind fermieri au depus cereri de sprijin, iar suprafaţă determinată (conform cererilor de plată aferente anului 2025) se ridica la 865.991,52 hectare. În acelaşi timp, suprafaţă calamitată (afectată de secetă) este de 716.894,72 hectare, iar bugetul total alocat schemei se ridică la 155.361.520 lei, valoarea totală a sprijinului solicitat fiind de circa 248 de milioane de lei, mai notează sursa citată.
„Fermierii afectaţi de secetă au nevoie de sprijin concret şi rapid, motiv pentru care am intervenit şi am deblocat actul normativ prin schimbarea modului de calcul care îi dezavantaja. Intrăm acum în linie dreaptă cu plata sumelor către cei peste 53.900 de producători agricoli care au depus cereri. Echipele MADR şi APIA finalizează acum ultimele verificări administrative, astfel încât banii să fie viraţi în conturile fermierilor până la termenul-limită de 31 decembrie 2026”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
Sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli ale căror culturi de porumb şi floarea-soarelui au înregistrat un grad de afectare cuprins între minimum 30% şi 100% inclusiv.
Cuantumul maxim stabilit era de 333 de lei/hectar (pentru un grad de afectare de 90%–100%), acesta fiind diminuat proporţional pentru gradele de afectare cuprinse între 30% şi 90%, precizează MADR.
,,Întrucât valoarea totală a sumelor solicitate depăşeşte plafonul bugetar aprobat pentru această schemă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, valoarea ajutorului se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii. MADR va calcula şi va comunica APIA coeficientul de reducere liniară a sumelor cuvenite, imediat după finalizarea centralizării şi verificărilor de eligibilitate”, se precizează în comunicat.
În perioada următoare, structurile teritoriale ale APIA vor finaliza verificările administrative pentru stabilirea eligibilităţii cererilor, astfel încât procesul de autorizare şi efectuare a plăţilor să se încheie până la 31 decembrie, arată conducerea MADR.
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