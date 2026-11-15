15 noiembrie 2026 | Un an de la întronizarea Preafericitului Părinte Claudiu în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj: Un nou început pentru Biserica Greco-Catolică
Un an de la întronizarea Preafericitului Părinte Claudiu în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj: Un nou început pentru Biserica Greco-Catolică
La 15 noiembrie 2025, Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj devenea locul unui moment istoric pentru Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică: întronizarea Preafericitului Părinte Claudiu, al doilea Arhiepiscop Major al Bisericii. Astăzi, la un an de la acel eveniment solemn, comunitatea greco-catolică rememorează începutul unei noi etape de slujire, în rugăciune, comuniune și speranță.
„Un an de la Întronizarea Preafericitului Părinte Claudiu!
Astăzi se împlinește un an de la Întronizarea Preafericirii Sale Claudiu, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. În data de 15 noiembrie 2025, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, clerul Bisericii noastre, persoanele consacrate și credincioșii s-au unit în rugăciune spre a cere binecuvântarea Domnului pentru slujirea noului Arhipăstor, împreună cu înalți reprezentanți ai Bisericii Catolice, ai altor confesiuni și religii, precum și personalități ale vieții publice.
Întronizarea celui de-al doilea Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma a constituit un moment de profundă emoție și binecuvântare pentru întreaga comunitate greco-catolică și a marcat începutul unei noi etape în viața Bisericii noastre, într-un spirit de rugăciune, comuniune și speranță.
În tradiția răsăriteană, Întronizarea (sau Înscăunarea) este actul solemn prin care noul Arhiepiscop Major își asumă, în mod canonic și liturgic, conducerea și slujirea Bisericii sale, prin care noul Păstor își încredințează viața întreagă lui Cristos și poporului Său.
Pe Stăpânul și Arhiereul nostru, Doamne, îl păzește! Întru mulți ani!”, au transmis reprezentanții Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș.
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