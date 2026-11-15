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Foto | 20 de cartușe din Al Doilea Război Mondial, descoperite în județul vecin în timpul lucrărilor la o fundație

Ioana Oprean

Publicat

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20 de cartușe din Al Doilea Război Mondial, descoperite în județul vecin în timpul lucrărilor la o fundație

Descoperire periculoasă în localitatea Pădureni, comuna Tritenii de Jos (județul Cluj)! 20 de cartușe de calibrul 7,62 mm, rămase din Al Doilea Război Mondial, au fost găsite întâmplător în timpul unor lucrări pentru amenajarea unei fundații. Pirotehniștii ISU Cluj au intervenit și au ridicat muniția în condiții de siguranță.

Petrecerea Divorțaților

„Pirotehniștii ISU Cluj au desfășurat pe parcursul zilei de sâmbătă, 14 noiembrie 2026, o misiune de asanare a unor elemente de muniție. Intervenția a avut loc în localitatea Pădureni, comuna Tritenii de Jos, unde au fost descoperite 20 de cartușe, calibrul 7.62, rămase de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial.

Muniția a fost găsită întâmplător, în timpul unor lucrări efectuate pentru o fundație. Cartușele au fost ridicate în siguranță de către pirotehniști, în conformitate cu procedurile în vigoare.

Le reamintim cetățenilor faptul că elementele de muniție rămase de pe urma celor două conflagrații mondiale sunt extrem de periculoase! De cele mai multe ori, acestea sunt descoperite în păduri, pe terenuri agricole sau în timpul diferitelor lucrări.

Drept urmare, îndemnăm populația să apeleze imediat numărul 112 în momentul în care sunt găsite elemente de muniție!”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

sursa: ISU Cluj

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