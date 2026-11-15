ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.

*Școala Gimnazială Ciuruleasa

Post: 1 post de îngrijitor clădiri, 0,50 normă, cod COR 515301, la Școala Primară Buninginea și GPN Buninginea.

Condiții specifice: studii generale sau medii (8–10 clase sau liceu cu bacalaureat) și minim 5 ani vechime în învățământ. Concursul constă în probă scrisă și interviu.

Termen de înscriere: 23.11.2026

Informații suplimentare: Toma Paula Cristina (secretarul comisiei), tel. 0786564346, la sediul școlii. Alte contacte: tel. 0744550945, e-mail [email protected].

*Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Post: 1 post de îngrijitor, normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), compartiment administrativ, la structura arondată Grădinița cu Program Normal nr. 3.

Condiții specifice: studii liceale cu diplomă de bacalaureat, 1 an vechime în muncă, disponibilitate pentru program flexibil, aptitudini gospodărești și organizatorice, spirit de inițiativă și lucru în echipă. Concursul are probă scrisă, probă practică și interviu.

Termen de înscriere: 23.11.2026

Informații suplimentare: la sediul liceului, tel. 0258870559.

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia

Post: 1 post de bucătar, la Biroul Administrativ.

Condiții specifice: studii medii, certificat de calificare ca bucătar, minim 1 an vechime în muncă. Concursul are probă practică și interviu.

Termen de înscriere: 23.11.2026

Informații suplimentare: Bob Monica-Aura, e-mail [email protected], la sediul instituției.

*Spitalul Orășenesc Cugir

Post: 1 post de infirmier, perioadă determinată, la Compartimentul Pediatrie (funcție contractuală de execuție).

Condiții specifice:

studii minim școala generală;

curs de infirmier absolvit, organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, cu aprobarea Ministerului Sănătății;

6 luni vechime în activitate;

fără cerințe de limbi străine sau operare pe calculator;

abilități: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare.

Data limită de înscriere: 18.11.2026, ora 14:00, la secretariatul spitalului (str. Nicolae Bălcescu nr. 5, Cugir).

Informații suplimentare: [email protected], tel. 0786 225 608.

*Direcția Regională de Statistică Alba (Alba Iulia)

Post: 1 post de Expert 1A, pe perioadă determinată până la 30.06.2027, normă întreagă (8 ore/zi), în afara organigramei. Postul este necesar pentru Grantul Eurostat „Ancheta Structurală în Agricultură (ASA) 2026“.

Condiții specifice:

studii universitare de licență în domeniul științe sociale, științe inginerești, matematică sau științele naturii;

minimum 7 ani vechime în specialitate;

cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale din statistica agriculturii;

abilități de operare pe PC desktop și tablete.

Data limită de înscriere: 24.11.2026, ora 16:30, la secretariatul comisiei, la sediul DRS Alba (str. Octavian Goga nr. 9).

Informații suplimentare: [email protected], tel. 0747 336 457.

*Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, Alba Iulia

Post: 1 normă de bucătar, funcție contractuală de execuție.

Condiții specifice:

studii generale sau medii;

minim 5 ani vechime în muncă;

calificare sau curs de bucătar și curs de igienă valabil;

cunoașterea produselor alimentare și deprinderi practice de bucătar;

disponibilitate pentru activități în weekend;

certificat de integritate comportamentală.

Data limită de înscriere: 25.11.2026, între orele 9:00 și 12:00, la secretariatul grădiniței (str. Energiei nr. 21).

Informații suplimentare: la sediul grădiniței sau la telefon 0258 820 057, 0731 308 643, 0786 349 807/

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

Posturi: 2 posturi de muncitor necalificat, pe perioadă nedeterminată: unul la Compartimentul Baze Sportive și de Agrement, unul la Compartimentul Salubritate.

Condiții specifice:

Salubritate: studii primare/elementare;

Baze Sportive și de Agrement: studii medii/generale.

Data limită de înscriere: 24.11.2026

Informații suplimentare: [email protected], tel. 0258 730 148.

*Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj

Post: paznic, 1 post vacant, normă întreagă, durată nedeterminată, nivel de execuție.

Condiții specifice:

studii medii (școală profesională sau minimum 10 clase de liceu);

atestat pentru activități de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor;

vechime în domeniu de 2 ani;

abilități de relaționare, comunicare și muncă în echipă.

Data limită: 27 noiembrie 2026, ora 15:00

Informații suplimentare: telefon 0258 713 630, e-mail [email protected].

*Spitalul Orășenesc Câmpeni

Post: 1 post vacant Medic specialist Managementul Calității Serviciilor Medicale, normă întreagă, durată nedeterminată, nivel de execuție.

Condiții specifice:

studii superioare, licență în medicină, plus examen de medic specialist;

dovada absolvirii unui program de formare în managementul calității recunoscut de ANMCS;

certificat de membru al Colegiului Medicilor, cu aviz de liberă practică pentru anul în curs;

vechime în muncă: nu se solicită.

Data limită: 27 noiembrie 2026, ora 15:00, la sediul spitalului (str. Horea nr. 63, Câmpeni

Informații suplimentare: telefon 0258 771 717 sau la sediul instituției. Bibliografia și tematica sunt afișate la sediu și pe site-ul spitalului.

*UM 02401 Alba Iulia

Post: 1 post vacant Administrator financiar debutant (S), nivel de execuție. Atribuția principală este achiziția de produse, servicii și lucrări conform legislației.

Condiții specifice:

studii universitare cu diplomă de licență în domeniul economic;

curs de achiziții publice și curs de arhivar, cu certificat;

cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, administrare baze de date);

acord scris pentru verificări în vederea autorizației de acces la informații clasificate Strict Secret, necesară candidatului declarat admis;

apt medical și psihologic (aviz psihologic);

vechime: nu se solicită.

Data limită: 27 noiembrie 2026, ora 15:00, la sediul unității (B-dul Revoluției nr. 25, Alba Iulia).

Informații suplimentare: secretarul comisiei de concurs, telefon 0258 834 009 int. 123, e-mail [email protected].

*Direcția de Asistență Socială Sebeș

Post: 1 post vacant Asistent social debutant, normă întreagă, durată nedeterminată, în compartimentul Venit minim de incluziune.

Condiții specifice:

studii universitare de licență în domeniul Asistență socială;

aviz de exercitare a profesiei, treapta „debutant“, sau adeverință de la Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;

vechime: nu se solicită.

Data limită: 26 noiembrie 2026, inclusiv. Dosarele se depun la registratură sau se pot trimite prin poștă, curier sau e-mail

Informații suplimentare: Aleea Lac nr. 12, Sebeș, telefon 0258 731 007, e-mail [email protected], site www.dgasmc-sebes.ro.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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