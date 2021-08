VIDEO| Medicul din Alba ”petrecăreț”, ARESTAT pentru 30 de zile. Ar fi provocat două accidente rutiere, fiind beat la volan

Instanța de Judecată a dat soluția: medicul legist ce a provocat două accidente, fiind beat la volan, în cursul zilei de ieri, va fi supus arestului timp de 30 de zile. Avocatul acestuia a contestat decizia Instanței de judecată la Curtea de Apel. Medicul se afla sub control judiciar în urma unei fapte similare, conducere sub influența alcoolului, săvărșită în decursul acestui an.

„Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. În baza art. 226 alin. (2) raportat la art. 223 alin. (1) lit. d) şi art. 223 alin. (2) Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului DRAGOTĂ DANIEL…, pentru săvârşirea infrac?iunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 2 C.pen. ?i refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art. 337 C.pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 26.08.2021 şi până la data de 24.09.2021, inclusiv. În baza art. 230 alin. 1, 2, 3 şi 4 C.proc.pen., dispune emiterea, de îndată, faţă de inculpat a mandatului de arestare preventivă pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 26.08.2021 şi până la data de 24.09.2021, inclusiv. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat, prin apărător, privind luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu. În baza art.275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 26.08.2021, ora 17:30.”

La data de 25 august 2021, în jurul orei 18,00, în urma unui apel prin 112, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit, pe strada Fântânele din Alba Iulia, unde a fost semnalată producerea unui incident rutier.

Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 45 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, a acroșat un autoturism staționat, în urma accidentului rezultând pagube materiale. Anterior acestui eveniment, în jurul orei 12,00 bărbatul ar fi fost implicat într-o altă tamponare, iar după producerea acesteia și-ar fi continuat drumul.

Bărbatul a refuzat să se supună testării cu aparatul etilotest și prelevării mostrelor de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că avea permisul de conducere suspendat.

