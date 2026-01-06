VIDEO | Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri

Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri

Mai multe mașini au fost distruse în noaptea de luni spre marți, dar și în această dimineață, de țurțuri și zăpada căzute de pe acoperișul blocurilor. Oamenii s-au trezit cu parbrize și lunete sparte, capote și plafoane îndoite, după ninsorile abundente din ultimele zile.

Zăpada căzută în ultimele zile s-a acumulat în straturi consistente pe acoperișurile clădirilor din Alba Iulia, constituind un real pericol pentru mașinile parcate în apropiere, dar și pentru trecători.

Mașinile parcate lângă clădiri au fost grav avariate de zăpada desprinsă de pe acoperiș. Una dintre ,,victime” se află în spate la M5, Blocul A 2 scara A.

O situație similară a fost consemnată și în apropierea căminelor studențești de pe strada Vasile Goldiș. Cantitățile mari de zăpadă și bucăți de gheață s-au desprins și au avariat plafonul vehiculelor, au spart parbrize, iar în unele cazuri zăpadă a ajuns în autoturisme.

Reamintim că județul Alba se află în continuare sub avertizare cod galben de ninsori abundente, până vineri, 9 ianuarie 2026.

