FOTO | Tehnică militară și echipamente militare deplasate în România, la începutul lunii iunie 2026: Ce structuri sunt implicate

Tehnică militară și echipamente militare deplasate în România, la începutul lunii iunie 2026: Ce structuri sunt implicate
În prima parte a lunii iunie 2026, în poligoanele și facilitățile de instrucție din garnizoanele Turda, Dej și Beclean, se va desfășura exercițiul LOGEX 26.
Pentru buna desfășurare a exercițiului, începând cu data de 25 mai, se vor desfășura activități de pregătire a acestuia, în județele Cluj și Bistrița-Năsăud, ce vor include deplasări de tehnică și echipamente militare pe traseele rutiere: Bistrița – Beclean -Dej și Dej – Gherla – Cluj-Napoca -Turda.
Populația din zonele menționate este rugată să manifeste înțelegere față de eventualele inconveniente generate de aceste deplasări și îi îndemnăm pe conducătorii auto, care folosesc aceste rute, să circule cu atenție sporită și să respecte regulile de circulație rutieră în proximitatea coloanelor militare, precum și indicațiile și semnalele polițiștilor militari.
LOGEX 26 este un exercițiu logistic planificat la nivelul Statului Major al Forțelor Terestre, în baza unui scenariu fictiv. În exercițiu vor fi angrenate Baza 4 Logistică „Transilvania” și structuri din cadrul Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”.
sursa: Forțele Terestre Române / Facebook
