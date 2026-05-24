Atomic Blaj a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 la volei feminin, fără eșec și un parcurs impecabil | Premii individuale pentru Ștefania Comănici, Maia Tocaciu și Ilinca Iuga, elevele antrenorului Dan Balu
Rezultat extraordinar realizat de Atomic Blaj, care a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 la volei feminin, fără înfrângere.
Echipa din „Mica Romă” a câștigat toate cele 5 partide susținute la Șura Mică. În plus fetele conduse de antrenorul Dan Balu au cucerit și 3 premii induviduale: *premiu special Ștefania Comănici; *cel mai bun ridicător: Maia Tocaciu; *cea mai bună extremă: Ilinca Iuga
Rezultatele înregistrate de Atomic Blaj au fost 3-0 cu LPS Satu Mare, 3-1 cu Champions Sibiu, 3-1 cu CSȘ 2 Can &Power București, 3-0 cu LPS Pitești și 3-0 cu Laguna BP Hașdeu Constanța.
Au fost 11 victorii consecutive pentru formația blăjeană, care demonstrează un potențial deosebit. Final extraordinar pentru echipa Atomic Blaj, care încheie turneul final al Ligii a II-a U17 cu o nouă victorie clară, scor 3-0, împotriva formației Laguna Constanța. „După cinci zile intense de competiție, echipa a demonstrat caracter, unitate și o dorință impresionantă de luptă. La fel ca în meciul precedent Atomic Blaj a revenit spectaculos în setul al doilea, transformând momentele dificile în energie și încredere, pentru a controla apoi jocul până la final. Pe parcursul întregului turneu, sportivele noastre au impresionat prin disciplină tactică, organizare, spirit de echipă și determinare, reușind un parcurs perfect și câștigând competiția fără nicio înfrângere”, a precizat Dan Balu.
Lotul prezent: Tocaciu Maia (căpitan), Komives Karina, Melnic Carla, Mărginean Anna, Muntean Elena, Tocaciu Irina, Iuga Ilinca, Pripon Andreea, Rațiu Cătălina, Urdă Anamaria, Comănici Ștefania, Guță Andrada, Moșneag Oana, Tudoran Daria, Stan Cosmina.
„Satisfacția este cu atât mai mare cu cât toate aceste fete sunt formate la Atomic Blaj încă de la nivel de babyvolei. Am crescut împreună, pas cu pas, iar această performanță este rezultatul multor ani de muncă, răbdare și încredere. Pentru noi, faptul că am reușit să câștigăm turneul final fără înfrângere cu sportive formate în cadrul clubului reprezintă o mare realizare și confirmarea că proiectul Atomic Blaj merge în direcția corectă”, a mai explicat antrenorul Dan Balu.
