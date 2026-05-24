ACCIDENT între Blaj și Jidvei: Un autoturism a intrat într-un cap de pod

Un accident rutier s-a produs în seara zilei de duminică, 24 mai 2026, pe drumul județean dintre Blaj și Jidvei.

„Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe DJ 107, între Blaj și Jidvei.

Este vorba despre 1 auto care ar fi intrat într-un cap de pod, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 ambulanță SAJ”, a transmis ISU Alba la ora 21.07.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

