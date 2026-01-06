Rămâi conectat

Atenţie la căderea ţurţurilor de gheaţă şi la zăpada de pe acoperișuri: Măsuri de precauție pentru cetățeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

De

Ninsorile şi zăpada abundentă depusă în ultima perioadă, dar și ţurţurii formaţi la nivelul acoperişurilor reprezintă un real pericol pentru cetățeni.

Prefectura Alba informează că, în urma ninsorilor din ultima perioadă, este posibil ca zăpada de pe acoperișuri să cadă și este posibil să se formeze țurțuri.

,,Pentru siguranța cetățenilor, vă rugăm să luați în considerare următoarele măsuri de precauție:

– ​Nu staționați sub streșini, deoarece există riscul să fiți loviți de zăpada care va cădea sau de posibilii țurțuri.
– ​Acolo unde va fi posibil, curățați zăpada preventiv, dar numai în condiții de siguranță sau apelând la specialiști.
– ​Fiți atenți dacă structura va da semne de slăbiciune sub greutatea zăpezii.
– Luați în calcul instalarea parazăpezilor pentru a preveni accidentele viitoare.
– Urmăriți prognoza, deoarece condițiile meteo se vor schimba.

​Pentru orice situație de urgență care va apărea, apelați 112”, au transmis reprezentanții instituției.

