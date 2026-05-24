FOTO: LPS Sebeș Under 19, 10… victorii din 10 meciuri în 2026!CSM Unirea Alba Iulia, succes la Under 17

LPS Sebeș Under 19, 10.. victorii din 10 meciuri în 2026!CSM Unirea Alba Iulia, succes la Under 17 și remiză la Under 19

LPS Sebeș a realizat a zecea victorie din tot atâtea meciuri susținute în 2026 (11-0 în deplasare!), un record reușit de formația pregătită de antrenorul Doru Oancea, care a depășit și 100 de goluri marcate în stagiunea curentă!

În etapa a 25-a a campionatelor Under 19 și Under 17 organizate de FRF, LPS Sebeș s-a impus clar în jocurile externe cu Interstar Sibiu, iar CSM Unirea Alba Iulia s-a impus la Under 17 și a remizat alb la Under 19 cu CSM Deva. Penultima rundă propune întâlnirile LPS Sebeș – Alma Sibiu (pe „Pielarul”, sâmbătă, 30 mai) și CSM Unirea Alba Iulia – CSȘ Caransebeș (la Micești, duminică, 31 mai)

Under 19:

Interstar Sibiu – LPS Sebeș 0-11 (0-3), au marcat Cl. Lăncrănjan („careu”), Vintilă (dublă), Alisie, Hațegam, An. Ursu (dublă). Au evoluat Crețu – Davel, Vintilă, Nicola, Moise – Alisie, Rădac, Cristea, Moș, Cl. Lăncranjan – E. Vlad; au mai intrat Dragosin, Cosma, An. Ursu, Zdroba, Hațegan. LPS Sebeș este sigură de locul secund, cu 63 de puncte (20 de victorii, 3 egaluri, golaveraj 107-15) LPS Sebeș are un parcurs remarcabil, totalizând 14 partide la rând adjudecate și 26 de jocuri de când nu a pierdut (etapa a 9-a!)

CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva 0-0, remiză fără goluri între vecinele din ierarhie (oaspeții, pe treapta a treia a podiumului). Florin Danciu a micat pe Herlea – Monescu, Clepan, Jurj, Boancă, Butnariu, Stanciu, Dan R, Cristea, Ursu, Rus; au mai intrat Hațegan, Lazăr, Văidean. „Alb-negrii” se poziționează pe locul 4, cu 38 de puncet (11 succese, 5 egaluri, golaveraj 67-34)

*Under 17:

Interstar Sibiu – LPS Sebeș 1-4 (0-1), au marcat Boca, Miclea, Crișan și Bugnariu. Paul Păcurar i-a folost pe Similie – Crișan, Boitoș, Cătană, Cibu – Bugnariu, Horșa, Boca, Miclea, Fulea – Cîmpean; mai jucând Droj, Matei, Demean și Nicola. LPS Sebeș se clasează pe poziția a treia, cu 53 de puncte (16 partide adjudecate, 5 egaluri, golaveraj 63-23);

CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva 2-0 (0-0), dublă Onilă. Antrenorul Silviu Miron i-a utilizat pe Buftea – Ciontea, Duna, Ghioancă, Dirman, Goia, Dicu, Vlad L, Olar, Onilă, Mureșan; au mai intrat Sânmărghitean, Gliga, Simina, Florinc. Uniriștii sunt pe locul 6, cu 43 de puncte (13 victorii, 4 egaluri, golaveraj 65-50).

Foto: LPS Sebeș, CSM Unirea Alba Iulia

