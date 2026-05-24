FOTO: LPS Sebeș Under 19, 10… victorii din 10 meciuri în 2026!CSM Unirea Alba Iulia, succes la Under 17
LPS Sebeș Under 19, 10.. victorii din 10 meciuri în 2026!CSM Unirea Alba Iulia, succes la Under 17 și remiză la Under 19
LPS Sebeș a realizat a zecea victorie din tot atâtea meciuri susținute în 2026 (11-0 în deplasare!), un record reușit de formația pregătită de antrenorul Doru Oancea, care a depășit și 100 de goluri marcate în stagiunea curentă!
Citește și: LPS Sebeș, a noua victorie a anului la Under 19 | Rareș Stanciu, gol pentru CSM Unirea Alba Iulia
În etapa a 25-a a campionatelor Under 19 și Under 17 organizate de FRF, LPS Sebeș s-a impus clar în jocurile externe cu Interstar Sibiu, iar CSM Unirea Alba Iulia s-a impus la Under 17 și a remizat alb la Under 19 cu CSM Deva. Penultima rundă propune întâlnirile LPS Sebeș – Alma Sibiu (pe „Pielarul”, sâmbătă, 30 mai) și CSM Unirea Alba Iulia – CSȘ Caransebeș (la Micești, duminică, 31 mai)
Under 19:
Interstar Sibiu – LPS Sebeș 0-11 (0-3), au marcat Cl. Lăncrănjan („careu”), Vintilă (dublă), Alisie, Hațegam, An. Ursu (dublă). Au evoluat Crețu – Davel, Vintilă, Nicola, Moise – Alisie, Rădac, Cristea, Moș, Cl. Lăncranjan – E. Vlad; au mai intrat Dragosin, Cosma, An. Ursu, Zdroba, Hațegan. LPS Sebeș este sigură de locul secund, cu 63 de puncte (20 de victorii, 3 egaluri, golaveraj 107-15) LPS Sebeș are un parcurs remarcabil, totalizând 14 partide la rând adjudecate și 26 de jocuri de când nu a pierdut (etapa a 9-a!)
CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva 0-0, remiză fără goluri între vecinele din ierarhie (oaspeții, pe treapta a treia a podiumului). Florin Danciu a micat pe Herlea – Monescu, Clepan, Jurj, Boancă, Butnariu, Stanciu, Dan R, Cristea, Ursu, Rus; au mai intrat Hațegan, Lazăr, Văidean. „Alb-negrii” se poziționează pe locul 4, cu 38 de puncet (11 succese, 5 egaluri, golaveraj 67-34)
*Under 17:
Interstar Sibiu – LPS Sebeș 1-4 (0-1), au marcat Boca, Miclea, Crișan și Bugnariu. Paul Păcurar i-a folost pe Similie – Crișan, Boitoș, Cătană, Cibu – Bugnariu, Horșa, Boca, Miclea, Fulea – Cîmpean; mai jucând Droj, Matei, Demean și Nicola. LPS Sebeș se clasează pe poziția a treia, cu 53 de puncte (16 partide adjudecate, 5 egaluri, golaveraj 63-23);
CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva 2-0 (0-0), dublă Onilă. Antrenorul Silviu Miron i-a utilizat pe Buftea – Ciontea, Duna, Ghioancă, Dirman, Goia, Dicu, Vlad L, Olar, Onilă, Mureșan; au mai intrat Sânmărghitean, Gliga, Simina, Florinc. Uniriștii sunt pe locul 6, cu 43 de puncte (13 victorii, 4 egaluri, golaveraj 65-50).
Foto: LPS Sebeș, CSM Unirea Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Atomic Blaj a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 la volei feminin, fără eșec și un parcurs impecabil | Premii individuale pentru Ștefania Comănici, Andrada Guță, Maia Tocaciu și Ilinca Iuga, elevele antrenorului Dan Balu
Atomic Blaj a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 la volei feminin, fără eșec și un parcurs impecabil | Premii individuale pentru Ștefania Comănici, Andrada Guță, Maia Tocaciu și Ilinca Iuga, elevele antrenorului Dan Balu Rezultat extraordinar realizat de Atomic Blaj, care a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 […]
VIDEO: Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori!
Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori! Șoimii Ciumbrud a învins Mureșul Gâmbaș, într-un derby-spectacol în Liga 5, cu o atmosferă senzațională și peste 400 de spectatori, scor 4-3, în penultima etapă! Un duel al rivalităților de decenii a fost o confruntare […]
VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere în „finala” pentru primul loc în play-out-ul SuperLigii Feminine
CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere în „finala” pentru primul loc în play-out-ul SuperLigii Feminine Baza Sportivă Micești a găzduit, duminică, 24 mai 2026 un duel de foc, o adevărată finală pentru primul loc în play-out-ul SuperLigii Feminine de fotbal, între CSM Unirea Alba Iulia și Gloria Bistrița. Înaintea partidei de la Micești, cele două formații […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
25 mai 2026 | Încep înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026–2027: Calendarul complet
Încep înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026–2027: Calendarul complet Conform calendarului oficial pentru înscrierea copiilor la creșe...
FOTO | Tehnică militară și echipamente militare deplasate în România, la începutul lunii iunie 2026: Ce structuri sunt implicate
Tehnică militară și echipamente militare deplasate în România, la începutul lunii iunie 2026: Ce structuri sunt implicate În prima parte...
Știrea Zilei
VIDEO | Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit
Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit Nuntă ca-n basme,...
FOTO | Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O adevărată lecție de comunitate și respect pentru origini”
Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT între Blaj și Jidvei: Un autoturism a intrat într-un cap de pod
ACCIDENT între Blaj și Jidvei: Un autoturism a intrat într-un cap de pod Un accident rutier s-a produs în seara...
FOTO | Medicul Mihai Nemeți a alergat la „Jidvei Weinland Trails” 2026: „Am fost pacientul propriilor mele sfaturi”
Medicul Mihai Nemeți a alergat la „Jidvei Weinland Trails” 2026: „Am fost pacientul propriilor mele sfaturi” Medicul Mihai Nemeți a...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...