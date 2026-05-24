FOTO | Medicul Mihai Nemeți a alergat la „Jidvei Weinland Trails” 2026: „Am fost pacientul propriilor mele sfaturi”

Medicul Mihai Nemeți a alergat la „Jidvei Weinland Trails” 2026: „Am fost pacientul propriilor mele sfaturi”

Medicul Mihai Nemeți a alergat, sâmbătă, 23 mai 2026, la „Jidvei Weinland Trails” 2026.

A fost o experiență în premieră pentru renumitul medic.

„Ieri am fost pacientul propriilor mele sfaturi.

â10 km. Jidvei Weinland Trails. Prima oară.

În fiecare zi operez consecințele unei vieți sedentare — vase blocate, circulație compromisă, ani pierduți. Și totuși, ca mulți dintre noi, găseam mereu un motiv să amân.

Ieri nu am mai amânat.

Am alergat cu bucurie. Nu am terminat primul. Dar am terminat — și asta e tot ce contează.

Meseria mea mi-a arătat de mii de ori ce face lipsa mișcării cu un corp uman. Ieri mi-am arătat mie că știu și ce face prezența ei.

Uneori e greu să începi. Știu că timpul lipsește, că energia lipsește, că motivația vine și pleacă.

Hai să nu mai așteptăm”, a scris medicul Mihai Neneți într-o postare în mediul online.

Mihai Nemeți este medic primar de chirurgie vasculară, cunoscut pentru activitatea sa la Spitalul Municipal Blaj. S-a remarcat prin realizarea unor intervenții complexe și premiere medicale în domeniul chirurgiei vasculare și endovasculare, contribuind la dezvoltarea acestui tip de chirurgie în județul Alba.

Dr. Nemeți a coordonat mai multe intervenții în premieră națională, inclusiv proceduri hibride de revascularizare carotidiană și intervenții endovasculare inovatoare pentru tratarea afecțiunilor arteriale severe. Activitatea sa este apreciată atât pentru complexitatea cazurilor abordate, cât și pentru introducerea unor tehnici moderne minim invazive în cadrul spitalului din Blaj.

De asemenea, medicul a fost implicat în dezvoltarea compartimentului de chirurgie vasculară al spitalului, unde au fost realizate operații considerate premiere la nivel județean și regional, precum tratamentul anevrismului de aortă abdominală sau proceduri hibride pentru salvarea membrelor inferioare.

