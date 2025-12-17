VIDEO | Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata”

Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata”

Lucrările la bazinul de înot didactic și de agrement din Aiud avansează într-un ritm constant, iar primarul municipiului, Dragoș Crișan, a anunțat termenul estimat pentru finalizarea investiției.

Ieri, 16 decembrie, Attila Cseke, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a efectuat o vizită de lucru în județul Alba, în orașele Abrud și Aiud. În cadrul acesteia, Ministrul a vizitat și construcția viitorului bazin de înot didactic și de agrement din Aiud.

Primarul Dragoș Crișan a povestit pentru Ziarul Unirea că lucrările urmează să se oprească înainte de Crăciun, în data de 22 sau 23 decembrie, urmând să fie reluate anul viitor, la începutul lunii ianuarie. Potrivit unor discuții între administrația orașului și a constructorului, lucrarea ar urma să fie finalizată în luna martie 2026.

,,Din discuțiile avute cu constructorul, lucrările la bazin o să se oprească undeva în jurul datei de 22-23 decembrie, după care din data de 5 ianuarie o să fie reluată. Estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata lucrările. Să sperăm că are dreptate și să putem inaugura bazinul la Aiud”, a declarat edilul din Aiud pentru Ziarul Unirea.

Reamintim că, bazinul de înot, construit de la zero, este destinat să ofere atât facilități educative pentru tineri, posibilitatea de antrenament și competiții pentru sportivi, cât și opțiuni de recreere pentru întreaga comunitate. De asemenea, sunt prevăzute zone de relaxare.

Terenul pe care se va amplasa bazinul are 4.928,41 mp, are dimensiunile maxime 67,20 x 74,00m și este amplasat la 6,00m de limita de nord a proprietăţii. Indicatorii urbanistici se referă la suprafaţa de 4.928,41mp.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI