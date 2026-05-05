Alba Iulia are BUGET pe 2026 aprobat. Primarul Gabriel Pleșa: „Am încercat să facem un buget cât mai echilibrat, i-aș da nota 8”

Ioana Oprean

Proiectul de buget pe anul 2026 al municipiului Alba Iulia a fost adoptat, marți, 5 mai 2026 într-o ședință extraordinară a Consiliului Local. Consilierii locali AUR au votat împotriva proiectului de buget. 

Bugetul municipiului Alba Iulia pentru anul 2026 este în valoare de 686.731.000,19 lei (peste 134 de milioane de euro).

„Cred că niciodată nu am votat la începutul lunii mai bugetul municipiului. Ar fi normal să avem bugetul aprobat cel târziu la mijlocul lunii februarie.

Azi votăm bugetul și de mâine vom face achiziții la disperare.

Am încercat să facem un buget cât mai echilibrat. Har Domnului, am avut 4 luni la dispoziție să reflectăm…”, a afirmat primarul Gabriel Pleșa în ședința de Consiliu Local.

„E un buget cu accent pe investiții. Ducem tot ce putem spre finalizarea investițiilor începute.

Un singur proiect din PNRR este sub semnul întrebării, având o plângere în instanță.

Am fost obligați să ducem sume nu puține pentru cheltuieli neeligibile.

Sigur că sunt foarte multe lucruri de făcut, în extinderea de rețele, modernizări de străzi etc.

La Centrul Cultural Palatul Principilor și Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia va fi, cel mai probabil, nevoie de o suplimentare a bugetelor, spre sfârșitul anului.

Dacă ar fi să dau o notă acestui buget aș merge pe nota 8, la ce resurse am avut disponibile”, a mai spus Gabriel Pleșa.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

