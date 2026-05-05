8 mai 2026 | Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență
Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență
Sub genericul „Arc peste timp. 80 de ani de excelență”, vineri, 8 mai 2026 se vor desfășura manifestări speciale organizate de Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș.
Programul Zilei Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș va debuta la ora 10.30 cu discursuri aniversare ale invitațâilor de onoare. Va urma festivitatea de premiere a elevilor olimpici participanți la olimpiade naționale.
Programul mai include un moment artistic susținut de elevi și absolvenți, dezvelirea tabloului omagial al patronului spiritual al colegiului, Lucian Blaga, ateliere de creație – cartea școlii, Masa Generațiilor și activități sportive.
„De-a lungul celor opt decenii, instituția noastră a fost un reper al valorilor autentice, formând generații de elevi și contribuind la dezvoltarea comunității prin educație, cultură și performanță. Vă invităm să ne fiți alături pentru a celebra tradiția, excelența și spiritul care definesc aceasă instituție”, se arată într-un mesajul la ceas aniversar semnat de prof. Mioara Bulbucan, director al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Sute de testări pe drumurile din Alba, în perioada 1–4 mai 2026: Peste 10 șoferi, depistați cu alcool la volan
Sute de testări pe drumurile din Alba, în perioada 1–4 mai 2026: Peste 10 șoferi, depistați cu alcool la volan Polițiștii rutieri din Alba au desfășurat, în perioada 1–4 mai 2026, o serie de acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic și combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, în urma cărora au fost […]
IPJ Alba: Testarea conducătorilor auto, în continuare în Carolina Mall
IPJ Alba: Testarea conducătorilor auto, în continuare în Carolina Mall Testarea conducătorilor auto se face în continuare în Carolina Mall, a anunțat marți, 5 mai 2026 Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba. „Inspectoratul de Poliție Județean Alba informează cetățenii că, deși activitatea instituției s-a mutat în sediul renovat, testarea conducătorilor auto se va desfășura în […]
FOTO | O fibulă zoomorfă inedită de la Apulum, exponatul lunii mai 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
O fibulă zoomorfă inedită de la Apulum, exponatul lunii mai 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Miercuri, 6 mai 2026, de la ora 11:00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, va avea loc vernisarea Exponatului lunii mai: O fibulă zoomorfă inedită de la Apulum. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Autostrada Sibiu-Pitești. Prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă
Autostrada Sibiu-Pitești. Prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă Echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori turci...
7 mai 2026 | Sociologul Alin Tomuș își lansează volumul „Interes față de politică și atașament partinic” la o conferință internațională: Eveniment programat în Aula Magna a Universității din Suceava
7 mai 2026 | Sociologul Alin Tomuș își lansează volumul „Interes față de politică și atașament partinic” la o conferință...
Știrea Zilei
VIDEO | Oficial! Guvernul Bolojan, RĂSTURNAT prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR: Ce urmează
VIDEO | Guvernul Bolojan, răsturnat prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR: Ce urmează Moțiunea de cenzură împotriva...
Alba Iulia are BUGET pe 2026 aprobat. Primarul Gabriel Pleșa: „Am încercat să facem un buget cât mai echilibrat, i-aș da nota 8”
Alba Iulia are BUGET pe 2026 aprobat. Primarul Gabriel Pleșa: „Am încercat să facem un buget cât mai echilibrat, i-aș...
Curier Județean
8 mai 2026 | Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență
Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență Sub genericul „Arc peste timp. 80 de ani de...
VIDEO | Sute de testări pe drumurile din Alba, în perioada 1–4 mai 2026: Peste 10 șoferi, depistați cu alcool la volan
Sute de testări pe drumurile din Alba, în perioada 1–4 mai 2026: Peste 10 șoferi, depistați cu alcool la volan...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026 Suntem la începutul lunii...