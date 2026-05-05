8 mai 2026 | Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență

Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență

Sub genericul „Arc peste timp. 80 de ani de excelență”, vineri, 8 mai 2026 se vor desfășura manifestări speciale organizate de Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș.

Programul Zilei Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș va debuta la ora 10.30 cu discursuri aniversare ale invitațâilor de onoare. Va urma festivitatea de premiere a elevilor olimpici participanți la olimpiade naționale.

Programul mai include un moment artistic susținut de elevi și absolvenți, dezvelirea tabloului omagial al patronului spiritual al colegiului, Lucian Blaga, ateliere de creație – cartea școlii, Masa Generațiilor și activități sportive.

„De-a lungul celor opt decenii, instituția noastră a fost un reper al valorilor autentice, formând generații de elevi și contribuind la dezvoltarea comunității prin educație, cultură și performanță. Vă invităm să ne fiți alături pentru a celebra tradiția, excelența și spiritul care definesc aceasă instituție”, se arată într-un mesajul la ceas aniversar semnat de prof. Mioara Bulbucan, director al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș.

foto: arhivă

