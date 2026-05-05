VIDEO | Autostrada Sibiu-Pitești. Prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă
Echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori turci (Mapa–Cengiz) au reușit, marți, 5 mai 2026 să străpungă prima galerie a tunelului Robești (900 m), pe sensul Pitești–Sibiu.
Din cea de-a doua galerie (sensul Sibiu–Pitești) au mai rămas de excavat circa 113 m, până la realizarea străpungerii.
După ce se va realiza străpungerea ambelor galerii, constructorii vor începe montarea cofrajului pentru execuția cămășuielii interioare.
Progresul construcției tunelului Robești se apropie de 32%.
În prezent, lucrările avansează într-un ritm bun și la tunelul Boița 1, format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu–Pitești) și 247 m (sensul Pitești–Sibiu). S-au excavat deja primii 22 m din galeria stângă (sensul de mers Pitești–Sibiu) și se lucrează la consolidarea portalurilor de intrare și de ieșire.
Pe traseul Secțiunii 2 (Boița–Cornetu) a autostrăzii Sibiu–Pitești se vor construi 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km, dar și 24 de poduri și 24 de viaducte, cu o lungime însumată de aproximativ 11 km.
Tronsonul montan al autostrăzii Sibiu–Pitești (68,73 km), care cuprinde Secțiunea 2 (Boița–Cornetu) și Secțiunea 3 (Cornetu–Tigveni), are o dificultate tehnică ridicată, ceea ce obligă constructorii să aplice o serie de soluții inginerești complexe.
După finalizare, acest tronson montan care va traversa Carpații va asigura mult așteptata conexiune rutieră de mare viteză între regiunile istorice ale României, pe axa Est–Vest (Banat, Transilvania, Muntenia și Dobrogea), pe o distanță de aproximativ 850 km.
Contractul, finanțat prin Programul Transport (#PT), are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA).
sursa: Cristian Pistol – CNAIR / Facebook
