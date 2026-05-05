Actualitate

VIDEO | Autostrada Sibiu-Pitești. Prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

în

De

Autostrada Sibiu-Pitești. Prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă

Echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori turci (Mapa–Cengiz) au reușit, marți, 5 mai 2026 să străpungă prima galerie a tunelului Robești (900 m), pe sensul Pitești–Sibiu.

Din cea de-a doua galerie (sensul Sibiu–Pitești) au mai rămas de excavat circa 113 m, până la realizarea străpungerii.

După ce se va realiza străpungerea ambelor galerii, constructorii vor începe montarea cofrajului pentru execuția cămășuielii interioare.

Progresul construcției tunelului Robești se apropie de 32%.

În prezent, lucrările avansează într-un ritm bun și la tunelul Boița 1, format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu–Pitești) și 247 m (sensul Pitești–Sibiu). S-au excavat deja primii 22 m din galeria stângă (sensul de mers Pitești–Sibiu) și se lucrează la consolidarea portalurilor de intrare și de ieșire.

Pe traseul Secțiunii 2 (Boița–Cornetu) a autostrăzii Sibiu–Pitești se vor construi 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km, dar și 24 de poduri și 24 de viaducte, cu o lungime însumată de aproximativ 11 km.

Tronsonul montan al autostrăzii Sibiu–Pitești (68,73 km), care cuprinde Secțiunea 2 (Boița–Cornetu) și Secțiunea 3 (Cornetu–Tigveni), are o dificultate tehnică ridicată, ceea ce obligă constructorii să aplice o serie de soluții inginerești complexe.

După finalizare, acest tronson montan care va traversa Carpații va asigura mult așteptata conexiune rutieră de mare viteză între regiunile istorice ale României, pe axa Est–Vest (Banat, Transilvania, Muntenia și Dobrogea), pe o distanță de aproximativ 850 km.

Contractul, finanțat prin Programul Transport (#PT), are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA).

sursa: Cristian Pistol – CNAIR / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

7 mai 2026 | Sociologul Alin Tomuș își lansează volumul „Interes față de politică și atașament partinic” la o conferință internațională: Eveniment programat în Aula Magna a Universității din Suceava

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

5 mai 2026

De

7 mai 2026 | Sociologul Alin Tomuș își lansează volumul „Interes față de politică și atașament partinic” la o conferință internațională: Eveniment programat în Aula Magna a Universității din Suceava Sociologul albaiulian Alin Tomuș își va lansa volumul „Interes față de politică și atașament partinic” la o conferință internațională desfășurată la Suceava. Este vorba de […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Trafic pe o bandă din 3 pe o porțiune degradată

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 mai 2026

De

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Trafic pe o bandă din 3 pe o porțiune degradată Începând de marți, 5 mai 2026 se instituie restricții de circulație pe prima bandă și pe banda de vehicule lente a autostrăzii A10, km 66+400, Calea 1 (sensul Sebeș-Turda), din cauza unor degradări apărute la partea carosabilă, a […]

Citește mai mult

Actualitate

Bani pentru profesori 2026 | Prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar: Care este cuantumul aprobat de Guvern

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

5 mai 2026

De

Prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar: Care este cuantumul aprobat de Guvern Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi, 7 mai 2026 o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi […]

Citește mai mult