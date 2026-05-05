FOTO ȘTIREA TA | Clujenii, „geloși” pe țâșnitorile de apă din Cetatea Alba Carolina: „Accesibile pentru adulți, copii, câini”. Orașul de 5 stele, criticat

Clujenii, „geloși” pe țâșnitoarele de apă din Cetatea Alba Carolina: „Accesibile pentru adulți, copii, câini”. Orașul de 5 stele, criticat
O persoană a publicat, pe o rețea de socializare, marți, 5 mai 2026, o postare în care compară țâșnitorile de apă din Cetatea Alba Carolina cu cele din Cluj-Napoca.
Potrivit acesteia, cele din Alba Iulia sunt „accesibile pentru adulți, copii și câini” și funcționează corespunzător, în timp ce, în mai multe zone din Cluj-Napoca, ele sunt „înfundate, reparate rudimentar sau nesigure pentru sănătate”.
- Țâșnitoare Cetate Alba-Iulia – accesibilă pentru adulți, copii, câini.
- Țâșnitoare Parcul Central Cluj – reparată rudimentar, dar funcțională!
- Țâșnitoare folosită în spatele Teatrului, dar și în zona dintre Podul Garibaldi și Podul Rozelor – mereu defectă, mereu înfundată, nesigură pentru sănătate, a scris persoana în postarea publicată pe grupul Clujul Civic.
,,Nu înțeleg de ce trebuie mereu reinventată roata, există exemple de țâșnitori care funcționau, de ce au trebuit montate prostiile astea inutile? De câțiva ani e plină platforma myCluj de reclamații privind aceste țâșnitori și nu s-a rezolvat nimic.
Chiar s-a câștigat așa de mulți bani prin ele pentru vreo firmă de casă din fonduri europene, ăsta să fie și motivul pentru care nu pot fi înlocuite?”, a mai precizat acesta.
Grupul de pe rețeaua de socializare Facebook, “Clujul Civic”, are ca scop creșterea potențialului de angajare civică a membrilor comunității clujene.
