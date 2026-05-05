Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Clujenii, „geloși” pe țâșnitorile de apă din Cetatea Alba Carolina: „Accesibile pentru adulți, copii, câini”. Orașul de 5 stele, criticat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Clujenii, „geloși” pe țâșnitoarele de apă din Cetatea Alba Carolina: „Accesibile pentru adulți, copii, câini”. Orașul de 5 stele, criticat

O persoană a publicat, pe o rețea de socializare, marți, 5 mai 2026, o postare în care compară țâșnitorile de apă din Cetatea Alba Carolina cu cele din Cluj-Napoca.

Potrivit acesteia, cele din Alba Iulia sunt „accesibile pentru adulți, copii și câini” și funcționează corespunzător, în timp ce, în mai multe zone din Cluj-Napoca, ele sunt „înfundate, reparate rudimentar sau nesigure pentru sănătate”.

  1. Țâșnitoare Cetate Alba-Iulia – accesibilă pentru adulți, copii, câini.
  2. Țâșnitoare Parcul Central Cluj – reparată rudimentar, dar funcțională!
  3. Țâșnitoare folosită în spatele Teatrului, dar și în zona dintre Podul Garibaldi și Podul Rozelor – mereu defectă, mereu înfundată, nesigură pentru sănătate, a scris persoana în postarea publicată pe grupul Clujul Civic.

,,Nu înțeleg de ce trebuie mereu reinventată roata, există exemple de țâșnitori care funcționau, de ce au trebuit montate prostiile astea inutile? De câțiva ani e plină platforma myCluj de reclamații privind aceste țâșnitori și nu s-a rezolvat nimic.

Chiar s-a câștigat așa de mulți bani prin ele pentru vreo firmă de casă din fonduri europene, ăsta să fie și motivul pentru care nu pot fi înlocuite?”, a mai precizat acesta.

Grupul de pe rețeaua de socializare Facebook, “Clujul Civic”, are ca scop creșterea potențialului de angajare civică a membrilor comunității clujene.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | ,,Așa se usucă rufele în Sebeș”. Intrarea unei femei în apartament, blocată cu un uscător de haine

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

4 mai 2026

De

,,Așa se usucă rufele în Sebeș”. Intrarea unei femei în apartament, blocată cu un uscător de rufe O situație neobișnuită a fost relatată, pe o rețea de socializare, de o femeie care trăiește în Sebeș, într-un bloc din cartierul Mihail Kogălniceanu.  Mai exact, un uscător de rufe, lăsat de vecini, blochează intrarea în apartament a […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | ,,Fii un vecin responsabil, strânge după câinele tău”. Proprietarii unui bloc de pe o stradă din Alba Iulia, mesaj pentru stăpânii de animale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

3 mai 2026

De

,,Fii un vecin responsabil, strânge după câinele tău”. Proprietarii unui bloc de pe o stradă din Alba Iulia, mesaj pentru stăpânii de animale Proprietarii unui bloc de pe strada Vasile Goldiș, din Alba Iulia, au lipit de un stâlp un mesaj pentru proprietarii de câini din oraș.  Mai exact, din cauză că oamenii care își […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | „Gunoaie nestrânse” de mai multe zile, în spatele Bazinului Olimpic din Alba Iulia: Containerele dau pe afară de deșeuri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

3 mai 2026

De

„Gunoaie nestrânse” de mai multe zile, în spatele Bazinului Olimpic din Alba Iulia: Containerele dau pe afară de deșeuri O persoană a semnalat pentru ziarulunirea.ro situația în care se află pubelele dintr-o zonă a municipiului Alba Iulia, ieri, 2 mai 2026. Potrivit acesteia, containerele de gunoi sunt pline, iar deșeurile au început să se adune […]

Citește mai mult