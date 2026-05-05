VIDEO | Sute de testări pe drumurile din Alba, în perioada 1–4 mai 2026: Peste 10 șoferi, depistați cu alcool la volan

Sute de testări pe drumurile din Alba, în perioada 1–4 mai 2026: Peste 10 șoferi, depistați cu alcool la volan

Polițiștii rutieri din Alba au desfășurat, în perioada 1–4 mai 2026, o serie de acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic și combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, în urma cărora au fost efectuate sute de testări.

În cadrul controalelor au fost realizate 385 de testări, dintre care 18 au indicat prezența alcoolului în aerul expirat.

Dintre acestea, 18 au indicat prezența alcoolului în aerul expirat: 11 conducători auto au înregistrat valori cuprinse între 0,001 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar 7 au prezentat valori de peste 0,40 mg/l.

Polițiștii rutieri vor continua acțiunile pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța traficului rutier.

