VIDEO | Prima creșă modernă construită la Aiud, inaugurată în prezența Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila: Va avea 40 de locuri și va fi predată copiilor în toamna anului 2026

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a ajuns marți, 16 decembrie 2025, la Aiud, unde a participat la inaugurarea celei mai moderne creșe din municipiu. Tot astăzi, acesta a vizitat și creșa de Abrud, finalizată într-un timp record.

Creșa de la Aiud a fost realizată printr-o investiție în valoare de aproape 10 milioane de lei, iar unitatea va avea patru grupe a câte 10 copii fiecare. În prezent, municipiul Aiud dispune de o singură creșă veche, iar aceasta este prima unitate construită prin programul CNI. Un aspect important de subliniat, este cererea tot mai mare pentru locuri în creșe, în special pentru grupele mijlocii și mari.

Noua creșă va oferi condiții moderne, adaptate nevoilor actuale, fiind o clădire nouă și va oferi în primul rând condiții mult mai bune, cu spații mult mai generoase și dotări moderne.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI