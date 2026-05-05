7 mai 2026 | Sociologul Alin Tomuș își lansează volumul „Interes față de politică și atașament partinic” la o conferință internațională: Eveniment programat în Aula Magna a Universității din Suceava

Sociologul albaiulian Alin Tomuș își va lansa volumul „Interes față de politică și atașament partinic” la o conferință internațională desfășurată la Suceava.

Este vorba de a 11-a ediție a conferinței „Ethical and Social Dimensions In Public Administeration & Law (ESDPAL)”, organizată de Facultatea de Drept și Științe Adminitrative a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și programată în perioada 6-8 mai 2026.

Tema conferinței este „Democracy in Trial: Justice and Public Administration between Crisis and Responsibility”.

Lansarea volumului lui Alin Tomuș va avea loc joi, 7 mai 2026, de la ora 10.00, în Aula Magna a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în deschiderea celei de-a doua zile a conferinței internaționale.

Volumul „Interes față de politică și atașament partinic” (ediție revizuită), publicat de Editura Pro Universitaria în 2026, abordează sociologia politică și electorală. Cartea analizează mecanismele psihosociale care configurează interesul pentru politică și atașamentul față de partide.

Programul detaliat al conferinței este disponibil.

