7 mai 2026 | Sociologul Alin Tomuș își lansează volumul „Interes față de politică și atașament partinic” la o conferință internațională: Eveniment programat în Aula Magna a Universității din Suceava
7 mai 2026 | Sociologul Alin Tomuș își lansează volumul „Interes față de politică și atașament partinic” la o conferință internațională: Eveniment programat în Aula Magna a Universității din Suceava
Sociologul albaiulian Alin Tomuș își va lansa volumul „Interes față de politică și atașament partinic” la o conferință internațională desfășurată la Suceava.
Este vorba de a 11-a ediție a conferinței „Ethical and Social Dimensions In Public Administeration & Law (ESDPAL)”, organizată de Facultatea de Drept și Științe Adminitrative a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și programată în perioada 6-8 mai 2026.
Tema conferinței este „Democracy in Trial: Justice and Public Administration between Crisis and Responsibility”.
Lansarea volumului lui Alin Tomuș va avea loc joi, 7 mai 2026, de la ora 10.00, în Aula Magna a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în deschiderea celei de-a doua zile a conferinței internaționale.
Volumul „Interes față de politică și atașament partinic” (ediție revizuită), publicat de Editura Pro Universitaria în 2026, abordează sociologia politică și electorală. Cartea analizează mecanismele psihosociale care configurează interesul pentru politică și atașamentul față de partide.
Programul detaliat al conferinței este disponibil AICI.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Autostrada Sibiu-Pitești. Prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă
Autostrada Sibiu-Pitești. Prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă Echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori turci (Mapa–Cengiz) au reușit, marți, 5 mai 2026 să străpungă prima galerie a tunelului Robești (900 m), pe sensul Pitești–Sibiu. Din cea de-a doua galerie (sensul Sibiu–Pitești) au mai rămas de excavat circa 113 m, până […]
FOTO | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Trafic pe o bandă din 3 pe o porțiune degradată
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Trafic pe o bandă din 3 pe o porțiune degradată Începând de marți, 5 mai 2026 se instituie restricții de circulație pe prima bandă și pe banda de vehicule lente a autostrăzii A10, km 66+400, Calea 1 (sensul Sebeș-Turda), din cauza unor degradări apărute la partea carosabilă, a […]
Bani pentru profesori 2026 | Prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar: Care este cuantumul aprobat de Guvern
Prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar: Care este cuantumul aprobat de Guvern Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi, 7 mai 2026 o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Autostrada Sibiu-Pitești. Prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă
Autostrada Sibiu-Pitești. Prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă Echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori turci...
7 mai 2026 | Sociologul Alin Tomuș își lansează volumul „Interes față de politică și atașament partinic” la o conferință internațională: Eveniment programat în Aula Magna a Universității din Suceava
7 mai 2026 | Sociologul Alin Tomuș își lansează volumul „Interes față de politică și atașament partinic” la o conferință...
Știrea Zilei
VIDEO | Oficial! Guvernul Bolojan, RĂSTURNAT prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR: Ce urmează
VIDEO | Guvernul Bolojan, răsturnat prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR: Ce urmează Moțiunea de cenzură împotriva...
Alba Iulia are BUGET pe 2026 aprobat. Primarul Gabriel Pleșa: „Am încercat să facem un buget cât mai echilibrat, i-aș da nota 8”
Alba Iulia are BUGET pe 2026 aprobat. Primarul Gabriel Pleșa: „Am încercat să facem un buget cât mai echilibrat, i-aș...
Curier Județean
8 mai 2026 | Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență
Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență Sub genericul „Arc peste timp. 80 de ani de...
VIDEO | Sute de testări pe drumurile din Alba, în perioada 1–4 mai 2026: Peste 10 șoferi, depistați cu alcool la volan
Sute de testări pe drumurile din Alba, în perioada 1–4 mai 2026: Peste 10 șoferi, depistați cu alcool la volan...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026 Suntem la începutul lunii...