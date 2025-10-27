VIDEO | La 88 de ani, tanti Valeria din Cotorăști, comuna Râmeț, a primit mână de ajutor pentru acoperișul casei ei. Comunitatea și meșterii s-au mobilizat să-i protejeze casa

La 88 de ani, tanti Valeria din Cotorăști a primit mână de ajutor pentru acoperișul casei ei. Comunitatea și meșterii s-au mobilizat să-i protejeze casa

Primăvara aceasta, echipa Museikon a întâlnit-o pe tanti Valeria Bradea (88 de ani) din Cotorăști, comuna Râmeț, județul Alba, în timpul unui tur de recunoaștere a șurilor cu acoperiș de paie. „Ne-a rugat să includem și casa dumneaei în cercetarea noastră”, povestesc reprezentanții proiectului. Casa ei, cu acoperiș din paie vechi de 70 de ani, era grav degradată: apa pătrundea „pe la coama acoperișului, cât și prin lacunele de mari dimensiuni de pe latura nordică”.

În perioada 21-24 octombrie 2025, casa a beneficiat de o intervenție de urgență în care paiele degradate au fost înlocuite, elementele de lemn afectate schimbate, iar lacunele completate cu paie noi de grâu, iar pentru protecția șarpantei, pe coamă și pe latura nordică s-a ancorat o prelată până la evaluarea completă a structurii.

Tanti Valeria a fost sprijinită de fiul ei, Simion, și de întreaga comunitate, deoarece baloții de paie au fost donați, prelatele puse la dispoziție, iar meșterul a venit special pentru a salva casa bătrânei. „Plata meșterului a fost asigurată de câteva persoane care au dorit să rămână anonime”, amintesc reprezentanții Museikon.

Această intervenție face parte din proiectul ALBA VERNACULARĂ, dar povestea ei nu vorbește doar despre paie și lemn, ci despre o bătrână care iubește casa ei, despre familia care s-a mobilizat și despre comunitatea care a răspuns cu grijă și generozitate.

Recent, Museikon a postat un scurt filmuleț despre intervenția de urgență, care arată cum gesturile mici și implicarea oamenilor pot păstra vie memoria unei vieți și a unei case care a rezistat aproape un secol.

„Este necesară o intervenție mult mai complexă pentru salvarea casei, care presupune elaborarea documentației de specialiate: expertize, proiect tehnic, evaluarea structurii de rezistență, realizarea studiului biologic. Pentru partea de execuție va fi nevoie de material lemnos pentru înlocuirea bârnelor degradate, de paie și de alte materiale”, au scris reprezentanții Museikon.

