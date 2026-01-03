VIDEO | Jandarmii montani, intervenție în zona Scărișoara: Mai multe mașini blocate din cauza condițiilor nefavorabile de drum
Jandarmii montani au intervenit sâmbătă în zona Scărișoara unde mai multe mașini erau blocate din cauza condițiilor nefavorabile de drum.
În urma unui apel la numărul unic de urgență 112, în jurul orei 13:45, jandarmii din Alba au intervenit pentru sprijinirea a cinci persoane care nu mai puteau coborî în siguranță spre localitatea Scărișoara, din cauza condițiilor de drum.
La fața locului a fost direcționată o patrulă de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieșeni, care a constatat că în zonă se aflau mai multe autoturisme. O parte dintre conducătorii auto aveau montate lanțuri antiderapante și au reușit să își continue deplasarea în condiții de siguranță. Două autoturisme, care nu erau echipate corespunzător, nu au putut coborî fără a exista riscuri.
Pentru gestionarea situației, jandarmii au solicitat sprijinul Primăriei Gârda de Sus, care a intervenit cu un autovehicul dotat corespunzător, reușind să tracteze cele două autoturisme și să asigure coborârea acestora în siguranță.
Menționăm faptul că, în zona respectivă, nu există semnal de telefonie mobilă, iar alimentarea cu energie electrică este întreruptă între localitățile Albac și Arieșeni, aspecte care îngreunează comunicarea și intervențiile.
Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba recomandă participanților la trafic să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru condiții de iarnă și să se informeze în prealabil cu privire la starea drumurilor, în special în zonele montane
