FOTO | Jandarm din Alba, faptă bună la început de an și spirit civic: A ajutat un cetățean străin, rămas înzăpezit cu duba într-un șanț pe drumul spre Blaj
Un jandarm din Alba a făcut o faptă bună la început de an și a dat dovadă de spirit civic, ajutând un cetățean străin, rămas înzăpezit cu duba într-un șanț pe drumul spre Blaj.
,,Noul An a început cu un exemplu de omenie și spirit civic oferit de colegul nostru, sg. maj. Muntean Sebastian, din cadrul Detașamentului 1 Mobil al Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, care a demonstrat ce înseamnă responsabilitatea față de oameni, dincolo de program”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.
În această dimineață, după încheierea programului de muncă, în timp ce se deplasa spre municipiul Blaj, jandarmul a observat o autoutilitară cu numere de înmatriculare din Slovacia, ieșită în afara părții carosabile și rămasă în șanț. Fără să ezite, a oprit pentru a acorda ajutor.
Conducătorul auto se afla într-o situație dificilă, nevorbind limba română sau engleză și neavând posibilitatea de a lua legătura cu cineva pentru sprijin. În aceste condiții, sg. maj. Muntean Sebastian a acționat prompt, luând legătura cu polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj, care au intervenit la fața locului.
Cu eforturi comune și multă bunăvoință, autovehiculul a fost scos din șanț, iar situația a fost remediată fără incidente.
,,Gestul colegului nostru demonstrează că spiritul de întrajutorare, responsabilitatea și respectul față de oameni sunt valori care ne definesc în fiecare zi și care dau sens profesiei noastre”, mai spun reprezentanții Jandarmeriei Alba.
