VIDEO | INCENDIU la o casă de copii din Aiud: Șase copii au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit luni după-masa la o casă de copii din Aiud. Focul ar fi cuprins Așezământul Social “Ilie Tesviteanul”, unde locuiesc aproximativ 18 copii.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Aiud, pe strada Progresului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o casă de copii.

La misiune participă 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor medical și 2 autoscări.

Până la momentul de față nu au fost înregistrate victime, toate persoanele fiind evacuate (6 copii).

UPDATE: Incendiul se manifestă la un centru de plasament (aproximativ 150mp), iar până la sosirea forțelor de intervenție acesta s-a extins și la o anexă gospodărească (aproximativ 80mp) aflată in proximitatea producerii incendiului.

Se intervine pentru localizarea si stingerea incendiului.

Pentru conducerea și coordonarea intervenției, la fața locului se deplasează Inspectorul Șef al ISU Alba cu personal din grupa operativă.

