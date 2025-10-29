VIDEO | INCENDIU în Alba Iulia! Ard deșeuri pe strada Siretului. Intervin pompierii
INCENDIU în Alba Iulia! Ard deșeuri pe strada Siretului. Intervin pompierii
Un incediu a izbucnit la mai multe deșeuri de pe strada Siretului din Alba Iulia, astăzi, 29 octombrie, în jurul orei 20:15. Flăcările se manifestă pe o suprafață de 10m2.
ISU Alba a transmis că, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu in mun. Alba Iulia, str. Siretului.
Citește și: FOTO | ACCIDENT între Șard și Bucerdea Vinoasă: O singură mașină implicată. Intervin pompierii
Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la deșeuri, pe o suprafață de aproximativ 10m2.
Fară victime.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT între Șard și Bucerdea Vinoasă: O singură mașină implicată. Intervin pompierii
ACCIDENT între Șard și Bucerdea Vinoasă: O singură mașină implicat. Intervin pompierii Un accident rutier a avut loc între localitatea Șard și Bucerdea Vinoasă, astăzi, 29 octombrie, în jurul orei 17:30. În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs […]
UPDATE FOTO | ACCIDENT GRAV pe raza orașului Câmpeni: O persoană, rănită grav, extrasă de pompieri din autoturism. Două mașini, implicate
ACCIDENT GRAV pe raza orașului Câmpeni: O persoană, posibil încarcerată. Două mașini, implicate Un accident rutier grav, în care o persoană este posibil încarcerată s-a produs pe raza orașului Câmpeni, astăzi, 29 octombrie, în jurul orei 17:10. Citește și: ACCIDENT rutier în zona Șugag: Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. Pompierii intervin de […]
FOTO | ACCIDENT rutier în zona Șugag: Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. Pompierii intervin de urgență
ACCIDENT rutier în Șugag: Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. Pompierii intervin de urgență Un accident rutier a avut loc, în zona Șugag, pe DN 67C, atunci când un autoturism a ieșit în afara părții carosabile, astăzi, 29 octombrie, în jurul orei 16:40. Citește și: Tânăr, de 19 ani, cercetat de polițiști! A […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Lege istorică depusă în Parlamentul României: Inițiativa pentru combaterea femicidului va spori protecția femeilor
Lege istorică, depusă în Parlament: Combaterea femicidului, o măsură pentru siguranța femeilor Astăzi a fost depusă în Parlament o inițiativă...
Plăți pentru fermieri 2025 | A început autorizarea plății avansului pentru fermele de peste 10 hectare
Plăți pentru fermierii mari în 2025: Avansul APIA ajunge acum și la exploatațiile de peste 10 hectare Începând cu 28...
Știrea Zilei
VIDEO | Vis împlinit: O simfonie compusă de Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, interpretată pe o scenă prestigioasă
Vis împlinit: O simfonie compusă de Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, interpretată pe o...
Lovitură de teatru! Castelul de la Zlatna nu poate fi demolat, deocamdată…
Lovitură de teatru! Castelul de la Zlatna nu poate fi demolat, deocamdată… Castelul de la Zlatna ar urma să nu...
Curier Județean
VIDEO | INCENDIU în Alba Iulia! Ard deșeuri pe strada Siretului. Intervin pompierii
INCENDIU în Alba Iulia! Ard deșeuri pe strada Siretului. Intervin pompierii Un incediu a izbucnit la mai multe deșeuri de...
FOTO | ACCIDENT între Șard și Bucerdea Vinoasă: O singură mașină implicată. Intervin pompierii
ACCIDENT între Șard și Bucerdea Vinoasă: O singură mașină implicat. Intervin pompierii Un accident rutier a avut loc între localitatea...
Politică Administrație
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud
Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...
Opinii Comentarii
29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral
29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral Ziua...
29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999
29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999 Ziua Internaţională a Internetului a fost...