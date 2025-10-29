VIDEO | INCENDIU în Alba Iulia! Ard deșeuri pe strada Siretului. Intervin pompierii

INCENDIU în Alba Iulia! Ard deșeuri pe strada Siretului. Intervin pompierii

Un incediu a izbucnit la mai multe deșeuri de pe strada Siretului din Alba Iulia, astăzi, 29 octombrie, în jurul orei 20:15. Flăcările se manifestă pe o suprafață de 10m2.

ISU Alba a transmis că, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu in mun. Alba Iulia, str. Siretului.

Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la deșeuri, pe o suprafață de aproximativ 10m2.

Fară victime.

