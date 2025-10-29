Rămâi conectat

FOTO | ACCIDENT între Șard și Bucerdea Vinoasă: O singură mașină implicată. Intervin pompierii

29 octombrie

ACCIDENT între Șard și Bucerdea Vinoasă: O singură mașină implicată

Un accident rutier a avut loc între localitatea Șard și Bucerdea Vinoasă, astăzi, 29 octombrie, în jurul orei 17:30. În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs între loc. Șard și loc. Bucerdea Vinoasă.

În accident ar fi 1 auto implicat, fară persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 amb SAJ.

UPDATE FOTO | ACCIDENT GRAV pe raza orașului Câmpeni: O persoană, rănită grav, extrasă de pompieri din autoturism. Două mașini, implicate

29 octombrie

29 octombrie 2025

ACCIDENT GRAV pe raza orașului Câmpeni: O persoană, posibil încarcerată. Două mașini, implicate Un accident rutier grav, în care o persoană este posibil încarcerată s-a produs pe raza orașului Câmpeni, astăzi, 29 octombrie, în jurul orei 17:10.

ACCIDENT rutier în zona Șugag: Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. Pompierii intervin de urgență

29 octombrie

29 octombrie 2025

ACCIDENT rutier în Șugag: Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. Pompierii intervin de urgență  Un accident rutier a avut loc, în zona Șugag, pe DN 67C,  atunci când un autoturism a ieșit în afara părții carosabile, astăzi, 29 octombrie, în jurul orei 16:40.

1 noiembrie | Târgul de toamnă ,,City Farm" la Funky Farmhouse: Haine, accesorii, jucării și produse handmade. Zonă specială unde cei mici devin ,,mici antreprenori"

29 octombrie

29 octombrie 2025

Târgul de toamnă ,,City Farm" la Funky Farmhouse: Haine, accesorii, jucării și produse handmade. Zonă specială unde cei mici devin ,,mici antreprenori" Târgul de toamnă ,,City Farm" la Funky Farmhouse o să aibă loc pe data de 1 noiembrie de la ora 10:00 la Funky Farmhouse, str. Livezii nr. 35 E, Alba Iulia.

