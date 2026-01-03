VIDEO | În Cetatea Alba Carolina, mai ceva ca pe pârtie la munte: Trei tineri au ieșit cu placa și schiurile, între Obelisc și Poarta a I-a

În Cetatea Alba Carolina, mai ceva ca pe pârtie la munte: Trei tineri au ieșit cu placa și schiurile, între Obelisc și Poarta a I-a

Ninsoarea din noaptea de vineri spre sâmbătă i-a făcut pe locuitorii din Alba Iulia să iasă sâmbătă, 3 ianuarie 2026, din casă, pentru a se bucura de stratul gros de zăpadă, depus peste noapte.

Unii au pus mâna pe lopeți să curețe zăpada, iar alții la distracție. Fie au scos săniile, fie au făcut oameni de zăpadă sau pur și simplu au admirat peisajul unei ierni cum erau odată.

Printre ei, și trei tineri iubitori ai sporturilor de iarnă, care au profitat de zăpada proaspătă și și-au făcut propria pârtie, chiar în Cetatea Alba Carolina.

Pe schiuri sau cu placa, tinerii s-au bucurat de zăpadă ca într-o stațiune autentică de munte și s-au dat pe panta care coboară de la Obelisc la Poarta I a Cetății.

Aceștia aveau în plan să meargă la schi la munte, în Apuseni, dar pentru că drumurile sunt închise din cauza ninsorilor abundente și a copacilor căzuți pe carosabil, au ales să se bucure de iarna ca pe vremuri chiar în orașul lor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI