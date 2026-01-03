VIDEO ȘTIREA TA | Autobuz STP BLOCAT în zăpadă în cartierul Recea din Alba Iulia: I-au venit de hac drumul alunecos, acoperit de zăpadă
Autobuz STP BLOCAT în zăpadă în cartierul Recea din Alba Iulia: I-au venit de hac drumul alunecos, acoperit de zăpadă
Ninsorile abundente din noaptea de vineri spre sâmbătă și stratul mare de zăpadă au început să își facă simțite efectele încă de la primele ore ale dimineții. Un autobuz STP, care circula pe ruta Recea, se numără printre ,,victime”.
Citește și: Peste 42.000 de utilizatori, fără curent electric și 8.000 fără apă potabilă, în urma ninsorilor abundente din Alba. DN 74 și DN 74, BLOCATE de arbori căzuți. Situația în județ
Imaginile au fost surprinse de un cititor ziarulunirea.ro și trimise pe adresa redacției.
Autobuzul a rămas blocat în jurul orei 9.00 pe strada La Recea, din cartierul albaiulian Recea. I-au venit de hac drumul alunecos și zăpada mare de pe carosabil.
Autovehiculul a derapat și a rămas blocat în zăpadă, aproape de-a latul drumului.
Reamintim că județul Alba se află sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente până astăzi, la ora 10.00.
