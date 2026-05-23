VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia a învins în finala cu Sănătatea Cluj, pe „Cetate”! Alexandru Giurgiu: „Cel mai important gol”! Dragoș Militaru: „Am depășit un hop, aș vrea finala acasă”
CSM Unirea Alba Iulia a învins în finala cu Sănătatea Cluj, pe „Cetate” și e la barajul de Liga 2! Alexandru Giurgiu: „Cel mai important gol” |Dragoș Militaru: „Am depășit un hop, aș vrea finala acasă”
CSM Unirea Alba Iulia bate pentru al doilea an consecutiv la porțile Ligii 2, fiind calificată la barajul de promovare în eșalonul superior. Pe „Cetate”, în fața a aproximativ 4500 de spectatori, cea mai numeroasă asistență a stagiunii, „alb-negrii” au învins Sănătatea Cluj, 1-0 (1-0), în finala din ultima rundă a play-off-ului.
Citește și: VIDEO | Unirea Alba Iulia, la barajul pentru Liga 2, după victoria cu Sănătatea Cluj! „Ziua binelui”, pe „Cetate”!!!
Un gol marcat de Alexandru Giurgiu (43), care și-a învins fostul coechipier „Pufi” Bălgrădean, dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri a tranșat soarta confruntării hotărâtoare. Istoria s-a scris în acele secvențe, când „virușii verzi” au primit o dublă lovitură. Mai intâi a fost eliminat direct camerunezul Junior Bessong, pentru un atac dur asupra lui Amir Jorza.
Căpitanul unirist a fost înlocuit și a ajuns la spital cu arcada stânga spartă, 7 centimetri și 5 copci. Giurgiu a preluat banderola și a marcat imediat. Bucuria mare la finele partidei, când sute de copii au invadat terenul, iar jucătorii albaiulieni s-au bucurat și au cântat minute în șir alături de galeria „Black Warriors”.
„Mă bucur foarte mult că am câștigat, că au venit foarte mulți albaiulieni la meci și mi-aș dori ca următorul meci să-l jucăm tot acasă, să vină și mai multă lume, să câștigăm și să ajungem în Liga 2. Promovarea este dorința mea de foarte mult timp!
Este cel mai imporatnt gol al meu de când am venit la Alba Iulia și sper să nu fie ultimul. Nu contează că am marcat eu, important este să trecem de acest hop și să ajungem la baraj”, a spus Alexandru Giurgiu (33 de ani), jucătorul de bandă stânga al Unirii.
CSM Unirea Alba Iulia încheie sezonul cu 3 victorii la zero, 3-0 cu SCM Zalău, 4-0 la Tășnad și 1-0 cu Sănătatea Cluj, terminând pe poziția secundă în Seria 4.
„Ne-am atins o parte din obiectiv cu meciul acesta și aceasta e tot ce contează. Nu trebuia neaparat să jucăm foarte frumos. Îmi doream să fim mai curajoși, puteam să închidem jocul în primele minute din actul secund. Important este că am și câștigat meciul, cu jucători pe mai multe poziții, cu sacrificiu, cu pierderea lui Jorza, foarte importantă pentru noi.
Nu am nicio preferință în privința adversarului la baraj, oricum trebuie să jucăm cu două dintre ele. Orice și-ar dori să joace finala acasă, pe Cetate, cu un stadion plin. Am depășit un hop și sunt foarte fericit că a venit multă multă lume și mi-aș dori să mai fie măcar un meci cu publicul alături. Victoriile sunt pentru famiile noastre, pentru spectatori, pentru toți, iar această victorie o dedic mamei mele că e ziua ei peste două zile”, a spus Dragoș Militaru, antrenor care în 2021 a promovat cu Unirea Dej în Liga 2, după baraje cu Minaur Baia Mare și SCM Zalău.
Anul trecut, sub comanda lui Alexandru Pelici, care a fost înlocuit în iarnă cu Dragoș Militaru, CSM Unirea Alba Iulia a fost eliminată la baraj de SCM Rm. Vâlcea după loviturile de departajare.
Foto: Lucian DANCIU
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
VIDEO | Unirea Alba Iulia, la barajul pentru Liga 2, după victoria cu Sănătatea Cluj! „Ziua binelui”, pe „Cetate”!!!
CSM Unirea Alba Iulia, la barajul pentru Liga 2, după victoria cu Sănătatea Cluj, scor 1-0! „Ziua binelui”, pe „Cetate”!!! CSM Unirea Alba Iulia este la barajul pentru promovarea în Liga 2, după victoria de pe „Cetate” cu Sănătatea Cluj, 1-0 (1-0), meciul decisiv de pe „Cetate, gol marcat de căpitanul Al. Giurgiu (43), din […]
LIVE VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia sau Sănătatea Cluj? „Doi pe-un loc”… de baraj pentru promovarea în Liga 2
CSM Unirea Alba Iulia sau Sănătatea Cluj? „Doi pe-un loc”… de baraj pentru promovarea în Liga 2 Meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, programat sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 18.00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, este decisiv în lupta pentru calificarea la barajul de promovare în Liga 2. Uniriștii […]
FOTO | CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, duel crucial pe Stadionul „Cetate”: Echipele de start
CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, duel crucial pe Stadionul „Cetate”: Echipele de start CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj se înfruntă, sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 18.00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia. Partida contează pentru ultima etapă a fazei play-off din Liga 3 de fotbal. Citește și: VIDEO: Pe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului
Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului Filmul „Fjord”, regizat de...
Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”
Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu...
Știrea Zilei
O tânără din Apuseni, diagnosticată cu o boală cumplită, luptă pentru viața ei. „Caravana Sprijin pentru Adina” – campanie umanitară Offroad Ajută pentru a o ajuta să ajungă la tratament în străinătate
O tânără din Apuseni, diagnosticată cu o boală cumplită, luptă pentru viața ei. „Caravana Sprijin pentru Adina” – campanie umanitară...
FOTO | Cruzime de neimaginat în Alba! Cățel piele și os, bătrân și orb, schingiuit și abandonat: ,,Au folosit șina de cale ferată pe post de suport ca să îi taie coada pe viu”
Cruzime de neimaginat în Alba! Cățel piele și os, bătrân și orb, schingiuit și abandonat: ,,Au folosit șina de cale...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O persoană rănită / Trafic îngreunat
ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O...
Un nou pas spre realizarea marelui adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiectul de peste un milion de euro
Un nou pas spre realizarea marelui adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: A fost solicitat aviz de mediu...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...