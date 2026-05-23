VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia a învins în finala cu Sănătatea Cluj, pe „Cetate”! Alexandru Giurgiu: „Cel mai important gol”! Dragoș Militaru: „Am depășit un hop, aș vrea finala acasă”

CSM Unirea Alba Iulia a învins în finala cu Sănătatea Cluj, pe „Cetate” și e la barajul de Liga 2! Alexandru Giurgiu: „Cel mai important gol” |Dragoș Militaru: „Am depășit un hop, aș vrea finala acasă”

CSM Unirea Alba Iulia bate pentru al doilea an consecutiv la porțile Ligii 2, fiind calificată la barajul de promovare în eșalonul superior. Pe „Cetate”, în fața a aproximativ 4500 de spectatori, cea mai numeroasă asistență a stagiunii, „alb-negrii” au învins Sănătatea Cluj, 1-0 (1-0), în finala din ultima rundă a play-off-ului.

Un gol marcat de Alexandru Giurgiu (43), care și-a învins fostul coechipier „Pufi” Bălgrădean, dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri a tranșat soarta confruntării hotărâtoare. Istoria s-a scris în acele secvențe, când „virușii verzi” au primit o dublă lovitură. Mai intâi a fost eliminat direct camerunezul Junior Bessong, pentru un atac dur asupra lui Amir Jorza.

Căpitanul unirist a fost înlocuit și a ajuns la spital cu arcada stânga spartă, 7 centimetri și 5 copci. Giurgiu a preluat banderola și a marcat imediat. Bucuria mare la finele partidei, când sute de copii au invadat terenul, iar jucătorii albaiulieni s-au bucurat și au cântat minute în șir alături de galeria „Black Warriors”.

„Mă bucur foarte mult că am câștigat, că au venit foarte mulți albaiulieni la meci și mi-aș dori ca următorul meci să-l jucăm tot acasă, să vină și mai multă lume, să câștigăm și să ajungem în Liga 2. Promovarea este dorința mea de foarte mult timp!



Este cel mai imporatnt gol al meu de când am venit la Alba Iulia și sper să nu fie ultimul. Nu contează că am marcat eu, important este să trecem de acest hop și să ajungem la baraj”, a spus Alexandru Giurgiu (33 de ani), jucătorul de bandă stânga al Unirii.

CSM Unirea Alba Iulia încheie sezonul cu 3 victorii la zero, 3-0 cu SCM Zalău, 4-0 la Tășnad și 1-0 cu Sănătatea Cluj, terminând pe poziția secundă în Seria 4.

„Ne-am atins o parte din obiectiv cu meciul acesta și aceasta e tot ce contează. Nu trebuia neaparat să jucăm foarte frumos. Îmi doream să fim mai curajoși, puteam să închidem jocul în primele minute din actul secund. Important este că am și câștigat meciul, cu jucători pe mai multe poziții, cu sacrificiu, cu pierderea lui Jorza, foarte importantă pentru noi.



Nu am nicio preferință în privința adversarului la baraj, oricum trebuie să jucăm cu două dintre ele. Orice și-ar dori să joace finala acasă, pe Cetate, cu un stadion plin. Am depășit un hop și sunt foarte fericit că a venit multă multă lume și mi-aș dori să mai fie măcar un meci cu publicul alături. Victoriile sunt pentru famiile noastre, pentru spectatori, pentru toți, iar această victorie o dedic mamei mele că e ziua ei peste două zile”, a spus Dragoș Militaru, antrenor care în 2021 a promovat cu Unirea Dej în Liga 2, după baraje cu Minaur Baia Mare și SCM Zalău.

Anul trecut, sub comanda lui Alexandru Pelici, care a fost înlocuit în iarnă cu Dragoș Militaru, CSM Unirea Alba Iulia a fost eliminată la baraj de SCM Rm. Vâlcea după loviturile de departajare.

Foto: Lucian DANCIU

