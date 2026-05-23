FOTO | Cruzime de neimaginat în Alba! Cățel piele și os, bătrân și orb, schingiuit și abandonat: ,,Au folosit șina de cale ferată pe post de suport ca să îi taie coada pe viu”
Un alt caz de o cruzime de neimaginat a fost semnalat în Alba. Un cățel bătrân a fost schingiuit la propriu de oameni fără suflet. Aceștia au folosit șina trenului pe post de suport, ca să ii taie coada!! Pe viu, teribil de dureros. L-au ținut înfometat, bolnav, orb, cu lanțul împrejurul gâtului, l-au lăsat când avea mai mare nevoie de om.
A fost preluat de o iubitoare de animale din Alba Iulia și dus de urgență la veterinar, dar este nevoie de sprijin financiar urgent, fiind deja al patrulea caz grav preluat de asociația tinerei în doar o săptămână.
Beneficiar: Asociatia Help 4 Strays
RO72BTRLEURCRT0557991901 (EUR)
RO25BTRLRONCRT0557991901 (RON)
* bt pay: 0757 388 209
* Revolut: 0757 388 209
* PayPal: [email protected]
,,Duminică, a fost văzut lipit de șinele de cale ferată, plin de sânge, timp de jumătate de zi. Mi-a fost cerut ajutorul și am rugat pe cineva din zonă să meargă să îl bage în mașină până ajung și eu. Până a reușit cineva să ajungă la el, nu mai era.
Doar sânge, osulețe, și coada rămasă acolo.
Ieri a apărut, era în agonie. Căzut în iarbă, sleit de puteri, cu coada rămasă PLINĂ de viermi, mirosind a cadavru. Cât oare poate să îndure un suflet? Un suflet care nu poate vorbi, care nu își poate striga durerea. Care îndură, fiind la mila bestiilor cu 2 picioare.
A fost dus de urgență la veterinar. Nu pot posta video-ul, probabil mi l-ar bloca facebook.
Este bătrânel. Este orb. Piele și os. Glicemie suspect de mare.
A fost sedat pentru a se putea curăța coada, din care au ieșit sute de viermi.
S-a trezit, era confuz. Oameni buni îl înconjurau, avea mâncare, avea apă, era liniște și un pat moale.
Oare le-a avut vreodată până acum? Ce a trăit amărâtul ăsta până acum?
Merita o soartă așa?
Din fericire, nu s-a terminat așa cum au vrut bestiile care l-au supus atâtor cruzimi.
Povestea lui nu s-a terminat.
Povestea lui a reînceput. Cu alți oameni, cu iubire.
A rămas internat și i se fac investigații în continuare, fiind și suspect de diabet. Pentru ochi, la fel, trebuie investigat dacă cu unul dintre ei vede ceva.
Va rămâne o perioadă internat la veterinar, iar când se va vindeca infecția de la coadă, când se anihilează cât de cât necroza rămasă, trebuie văzut dacă mai trebuie ceva amputat, adică tăiat printre vertebre, cum e corect să se facă.
Avem mare nevoie de ajutor financiar, fiind al 4-lea caz grav pe care l-am preluat în ultimele 5 zile. Nu îmi permit să mai ajut, e prea greu pentru o singură persoană. Orice ajutor, contează enorm!!!”, a scris tânăra pe Facebook.
