VIDEO | La Ciugud se dă și la ”lopată”, nu doar se atrag fonduri europene. Drumul principal este ”la negru”, în ciuda ninsorilor abundente și a viscolului!
La Ciugud se dă și la "lopată", nu doar se atrag fonduri europene. Drumul principal este "la negru", în ciuda ninsorilor abundente și a viscolului!
În comuna Ciugud, intervențiile de deszăpezire sunt în toi și se intervine încă din noaptea de vineri spre sâmbătă pentru îndepărtarea zăpezii și împrăștierea de material antiderapant.
În prezent, drumurile importante sunt ,,la negru” și nu se înregistrează probleme de trafic.
Pe mai multe străzi din satele comunei s-au semnalat însă întreruperi ale energiei electrice, fiind vorba de o defecțiune majoră care afectează peste 40 de localități (circa 42000 de abonați) printre care și Comuna Ciugud.
,,Echipele Primăriei Ciugud intervin în continuu, de la ora 0:00, pe drumurile județene și comunale care tranzitează satele comunei. Acțiunile de deszăpezire sunt coordonate în teren de doamna viceprimar Liliana Oargă și se intervine cu 5 utilaje pentru îndepărtarea zăpezii și împrăștierea materialului antiderapant.
La această oră, nu avem probleme deosebite în trafic și se circulă pe toate arterele principale, în condiții de iarnă.
De menționat, că până la ora 10.00 s-a trecut deja de 5 ori cu utilajele de deszăpezire pe toate drumurile importante, astfel încât acestea sunt „la negru”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Liliana Oargă, viceprimarul comunei Ciugud.
