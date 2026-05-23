UPDATE FOTO | ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O persoană rănită / Trafic îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

De

Traficul rutier este îngreunat pe autostrada A1, în zona localității Șibot.

Asta din cauza producerii unui eveniment rutier în care ar fi implicate două autovehicule.

Anunțul a fost făcut de IPJ Alba sâmbătă, 23 mai 2026, la ora 22.49.

„Din primele date, o persoană ar fi suferit leziuni corporale.

Polițiștii intervin la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului”, a precizat IPJ Alba.

UPDATE DRDP Timișoara:

Accident pe #A1, km 330+450, Șibot (AB), sensul spre Sibiu. Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine. Traficul se desfășoară doar pe banda a doua până după miezul nopții (duminică, 24 mai, ora 02:00).

foto: DRDP Timișoara

