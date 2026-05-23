UPDATE FOTO | ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O persoană rănită / Trafic îngreunat

ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O persoană rănită / Trafic îngreunat

Traficul rutier este îngreunat pe autostrada A1, în zona localității Șibot.

Asta din cauza producerii unui eveniment rutier în care ar fi implicate două autovehicule.

Anunțul a fost făcut de IPJ Alba sâmbătă, 23 mai 2026, la ora 22.49.

„Din primele date, o persoană ar fi suferit leziuni corporale.

Polițiștii intervin la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului”, a precizat IPJ Alba.

UPDATE DRDP Timișoara:

Accident pe #A1, km 330+450, Șibot (AB), sensul spre Sibiu. Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine. Traficul se desfășoară doar pe banda a doua până după miezul nopții (duminică, 24 mai, ora 02:00).

foto: DRDP Timișoara

