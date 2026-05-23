UPDATE FOTO | ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O persoană rănită / Trafic îngreunat
ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O persoană rănită / Trafic îngreunat
Traficul rutier este îngreunat pe autostrada A1, în zona localității Șibot.
Asta din cauza producerii unui eveniment rutier în care ar fi implicate două autovehicule.
Anunțul a fost făcut de IPJ Alba sâmbătă, 23 mai 2026, la ora 22.49.
„Din primele date, o persoană ar fi suferit leziuni corporale.
Polițiștii intervin la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului”, a precizat IPJ Alba.
UPDATE DRDP Timișoara:
Accident pe #A1, km 330+450, Șibot (AB), sensul spre Sibiu. Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine. Traficul se desfășoară doar pe banda a doua până după miezul nopții (duminică, 24 mai, ora 02:00).
foto: DRDP Timișoara
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Un nou pas spre realizarea marelui adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiectul de peste un milion de euro
Un nou pas spre realizarea marelui adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiectul de peste un milion de euro Consiliul Județean Alba a solicitat aviz de mediu pentru proiectul în valoare de peste un milion de euro care vizează realizarea unui mare adăpost pentru câini fără […]
CONCURS pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: Când va avea loc proba decisivă
CONCURS pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: Când va avea loc proba decisivă Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a publicat pe platforma oficială de recrutare a administrației publice anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager al unității sanitare. Concursul este organizat în baza […]
Șofer de 43 de ani prins la volan cu peste 2,18 g/l alcool pur în sânge: Ce pedeapsă a primit la Judecătoria Alba Iulia
Șofer de 43 de ani prins la volan cu peste 2,18 g/l alcool pur în sânge: Ce pedeapsă a primit la Judecătoria Alba Iulia Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, vineri, 22 mai 2026, o sentință de condamnare într-un dosar privind conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Instanța a dispus o pedeapsă de un an de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului
Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului Filmul „Fjord”, regizat de...
Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”
Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu...
Știrea Zilei
O tânără din Apuseni, diagnosticată cu o boală cumplită, luptă pentru viața ei. „Caravana Sprijin pentru Adina” – campanie umanitară Offroad Ajută pentru a o ajuta să ajungă la tratament în străinătate
O tânără din Apuseni, diagnosticată cu o boală cumplită, luptă pentru viața ei. „Caravana Sprijin pentru Adina” – campanie umanitară...
FOTO | Cruzime de neimaginat în Alba! Cățel piele și os, bătrân și orb, schingiuit și abandonat: ,,Au folosit șina de cale ferată pe post de suport ca să îi taie coada pe viu”
Cruzime de neimaginat în Alba! Cățel piele și os, bătrân și orb, schingiuit și abandonat: ,,Au folosit șina de cale...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O persoană rănită / Trafic îngreunat
ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O...
Un nou pas spre realizarea marelui adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiectul de peste un milion de euro
Un nou pas spre realizarea marelui adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: A fost solicitat aviz de mediu...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...