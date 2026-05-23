Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului
Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat Premiul François Chalais la Cannes Film Festival, au anunțat reprezentanții producției într-un mesaj publicat pe Instagram, potrivit Mediafax.
„Suntem fericiți să anunțăm că FJORD a primit Premiul François Chalais, o distincție cu o lungă tradiție în Franța”, au transmis realizatorii filmului.
Premiul a fost ridicat în cadrul ceremoniei de producătorul Tudor Reu și de directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru.
Distincția François Chalais este acordată anual înaintea galei oficiale de premiere a Festivalului de la Cannes și recompensează filme dedicate valorilor jurnalismului.
Premiul a fost creat în 1996 de Mei-Chen Chalais, soția jurnalistului și criticului francez François Chalais, ca omagiu pentru activitatea acestuia. Chalais a fost unul dintre cei mai cunoscuți reporteri francezi de cinema și a relatat de la aproape 50 de ediții ale Festivalului de la Cannes.
Distincția este acordată în parteneriat cu France Télévisions și cu Festivalul de la Cannes.
Echipa filmului a mulțumit juriului pentru „această recunoaștere importantă” acordată producției.
Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în rol principal, a primit zece minute de aplauze, cea mai lungă ovație din competiția de la Cannes din 2026.
Pentru Sebastian Stan, care joacă rolul principal, Fjord este primul lungmetraj în care vorbește și în limba română.
Pelicula spune povestea unei familii româno-norvegiene ajunse în centrul unei anchete cu puternic impact emoțional, a relatat Euronews România.
sursa: Mediafax
foto – Cristian Mungiu (arhivă)
