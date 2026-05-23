O tânără din Apuseni, diagnosticată cu o boală cumplită, luptă pentru viața ei. „Caravana Sprijin pentru Adina” – campanie umanitară Offroad Ajută pentru a o ajuta să ajungă la tratament în străinătate

Adina, o tânără din Apuseni, diagnosticată cu o formă agresivă de cancer – carcinom scuamos hemimaxilar stâng – luptă pentru o șansă la viață. În ajutorul ei a sărit și Vasile, brașoveanul cunoscut pentru acțiunile umanitare din Alba, care împreună cu membrii Offroad Ajută Apuseni și administrația locală de la Scărișoara, au organizat ,,Caravana Sprijin pentru Adina”.

Acțiunea umanitară are ca scop strângerea de fonduri pentru ca Adina să poată ajunge în Austria sau Turcia unde un tratament i-ar putea salva viața. Tânăra are nevoie de aproximativ 100.000 de euro pentru a putea lupta cu boala de care suferă.

„Sufletele noastre sunt, în continuare, alături de Adina, tânăra din localitatea Scărișoara, care a sensibilizat nu doar zona Munților Apuseni, ci întreaga țară și o parte din diaspora românească. Povestea ei este una dureroasă, dar și una plină de curaj, speranță și luptă neobosită pentru viață.

Adina este o fată minunată, cu un suflet cald și un optimism impresionant, în ciuda încercărilor cumplite prin care trece. Totul a început în aprilie 2025, cu o simplă durere de dinți. Ceea ce părea un lucru banal s-a transformat rapid într-un coșmar. În urma investigațiilor și a unui CT, medicii i-au pus un diagnostic devastator: carcinom scuamos hemimaxilar stâng, o formă agresivă de cancer care i-a schimbat complet viața.

Persoanele care pot să o ajute pe Adina pot dona fie celor din grupul Offroad Ajută Apuseni sau în conturile de mai jos:

Trifa Adina Marina

RO18RNCB0255115307740001

Cod Swift :RNCBROBU

Cont în euro :

Trifa Adina Marina

RO44RNCB0255115307740018

Cod Swift: RNCBROBU

A încercat tot ce s-a putut în România. A mers chiar și în Franța pentru tratament, luptând cu toate puterile să își salveze viața. Din păcate, boala a continuat să avanseze.

Astăzi, tumoarea a ajuns la aproximativ 6 centimetri. Cancerul i-a distrus o parte din maxilarul stâng și dinții, vederea îi este afectată, iar fiecare masă a devenit o adevărată luptă. Medicii spun că o intervenție chirurgicală ar însemna pierderea unei mari părți a feței și a ochiului stâng, fără garanția că boala ar putea fi învinsă.

Și totuși… încă există o șansă.

Tratamentul cu protoni, disponibil în Austria sau Turcia, ar putea să îi ofere speranță și timp. Însă costurile sunt uriașe – aproximativ 100.000 de euro. După toate cheltuielile pentru investigații, tratamente și deplasări, familia nu mai poate duce singură această povară.

În aceste momente grele, oameni cu suflet mare au ales să fie alături de Adina. Grupul Offroadajută Apuseni, într-o frumoasă colaborare cu autoritățile locale din cadrul Primăriei Scărișoara și cu sprijinul unor oameni inimoși din toate colțurile țării, au organizat în weekendul 16-17 mai 2026 „Caravana Sprijin pentru Adina”.

Această inițiativă va continua și în perioada următoare printr-o nouă campanie umanitară intitulată „Dăruință prin recunoștință!”, având ca scop strângerea fondurilor necesare pentru ca Adina să poată începe și finaliza tratamentul de care are atâta nevoie.

Vasile, brașoveanul cu inimă mare, cel care s-a implicat activ în această cauză, va reveni în curând cu mai multe detalii despre organizarea următoarei acțiuni caritabile.

Astăzi apelăm la oameni. La bunătate. La solidaritate.

Puțin cu puțin se adună. Orice sprijin contează. Să nu credeți că 5 sau 10 lei înseamnă puțin. Pentru noi poate însemna o cafea sau un lucru mărunt. Pentru Adina, aceeași sumă poate însemna încă un pas spre tratamentul care i-ar putea salva viața.

Timpul nu este de partea ei. Fiecare zi înseamnă riscul ca tumoarea să avanseze și mai mult. Fiecare zi pierdută poate însemna o șansă mai puțin.

Nu putem opri singuri suferința ei. Dar împreună putem face imposibilul posibil.

Om cu om, mână de la mână, putem aduce din nou un licăr de speranță în ochii Adinei.

Dacă fiecare persoană care citește acest mesaj ar ajuta măcar puțin, am putea transforma speranța într-o șansă reală la viață.

Puțin cu puțin se adună. Iar împreună putem salva un suflet”, este mesajul cu puternică încărcătură emoțională transmis.

