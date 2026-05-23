Un nou pas spre realizarea marelui adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiectul de peste un milion de euro
Consiliul Județean Alba a solicitat aviz de mediu pentru proiectul în valoare de peste un milion de euro care vizează realizarea unui mare adăpost pentru câini fără stăpân la Câlnic.
Noul adăpost de la Câlnic ar urma să fie primul adăpost județean construit și coordonat direct de Consiliul Județean Alba.
Adăpostul este destinat în special gestionării animalelor de talie mică, respectiv câinilor fără stăpân, însă va beneficia și de o construcție destinată îngrijirii animalelor de talie medie și mare (bovine, cai, oi, capre etc.).
Pe lângă boxele destinate adăpostirii temporare a animalelor, se propune construirea unei clădiri administrative în care se vor amenaja cabinete medicale necesare tratării animalelor, vestiar pentru angajați, birou administrativ, grupuri sanitare și spații pentru depozitarea și prepararea hranei animalelor.
Amenajările exterioare cuprind circulații auto și pietonale, parcări pentru angajați și vizitatori și zone destinate activităților cu animalele aflate în adăpost.
Suprafața de teren destinată construirii adăpostului este situată în Comuna Câlnic, sat Câlnic, FN, CF 78958, jud. Alba, în extravilanul localității.
Terenul, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, este în proprietatea UAT Județ Alba, este liber de construcții și are categoria de folosință – curți-construcții.
Autoritățile susțin că noul adăpost din Câlnic va avea un rol esențial în reducerea numărului de câini abandonați, prevenirea atacurilor și a accidentelor rutiere provocate de animalele fără stăpân, controlul bolilor transmisibile și facilitarea adopțiilor, contribuind totodată la respectarea legislației privind protecția animalelor. Adăpostul va prelua inclusiv animale confiscate de Poliția Animalelor în cazuri de abuz sau neglijență.
Consilierii Județeni din Alba au adoptat recent un proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Comunei Câlnic pentru transmiterea unor terenuri în administrarea Consiliului Județean.
„Pentru realizarea obiectivului județean de investiții: „Adăpostul pentru gestionarea și protecția animalelor din Județul Alba” este necesar a se asigura un drum de acces spre acest obiectiv. Prin preluarea în administrare de către Consiliul Județean Alba a imobilelor – teren înscrise în CF nr. 75349 Câlnic, în suprafață de 1665 mp, CF nr. 80302 Câlnic, în suprafață de 671 mp, CF nr. 80304 Câlnic, în suprafață de 5137 mp, CF nr. 80307 Câlnic, în suprafață de 2500 mp, și CF nr. 80309 Câlnic, în suprafață de 1676 mp. se poate realiza acest drum de acces”, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
„Realizarea unui adăpost pentru câini reprezintă o necesitate urgentă, având în vedere obligațiile legale și responsabilitățile autorităților în protecția animalelor. Conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, actualizată, orice formă de abandon sau cruzime asupra animalelor este interzisă, iar autoritățile locale au obligația de a gestiona populația de câini fără stăpân într-un mod uman și eficient.
Un adăpost special amenajat va permite respectarea acestor prevederi, oferind câinilor fără stăpân un spațiu sigur, hrană și îngrijire veterinară corespunzătoare, prevenind astfel situațiile de abandon și pericolele asociate acestora (boli, agresivitate, accidente rutiere). În plus, conform Ordonanței de Urgență nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, administrațiile publice locale sunt obligate să implementeze măsuri eficiente pentru controlul populației canine, inclusiv prin înființarea și administrarea de adăposturi.
Pe lângă respectarea legislației, acest adăpost va contribui la siguranța publică și la protecția mediului, reducând numărul câinilor vagabonzi și promovând adopția responsabilă. Implementarea proiectului este, așadar, nu doar o obligație legală, ci și un pas esențial spre o comunitate mai sigură și mai responsabilă față de animale”, se menționează în referatul de specialitate întocmit de Direcția Gestionarea Patrimoniului, din cadrul Consiliului Județean Alba.
În prezent, unul dintre principalele servicii publice funcționale din județ este Adăpostul public Alba Iulia, administrat de municipalitate. Acesta funcționează din 2011 și gestionează capturarea, sterilizarea, vaccinarea și adopția câinilor fără stăpân din municipiu.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
