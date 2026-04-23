VIDEO | Se întrerupe furnizarea apei la Alba Iulia, în Orașul de Jos, pentru 48 de ore. Explicațiile directorului APA CTTA: ,,Vom putea interveni pe viitor mai ușor în caz de avarii”

Se întrerupe furnizarea apei la Alba Iulia, în Orașul de Jos, pentru 48 de ore: Explicațiile directorului APA CTTA. ,,Vom putea interveni pe viitor mai ușor în caz de avarii”

În Alba Iulia, furnizarea apei va fi întreruptă 48 de ore pe zeci de străzi din mai multe cartiere din Orașul de Jos, începând de luni, 27 aprilie 2026, la ora 0.00.

Reprezentanții SC APA CTTA SA Alba, operatorul regional care furnizează și prestează servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județ, au precizat că intervențiile din pricina cărora este necesară această întrerupere majoră sunt necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a sistemului de alimentare cu apă și pentru menținerea calității serviciilor furnizate.

„În urma acestor reparații capitale vom putea interveni pe viitor mai ușor la instalații în caz de avarii. Concret, dacă vom avea o avarie într-un anumit loc, vom putea opri apa pe sectoare mai restrânse decât în prezent. Vor fi afectate zone mai mici în cazul unor avarii și, desigur, calitatea serviciului pe care îl prestăm pentru toți consumatorii va fi mai bună”, a explicat Ștefan Bardan, director general SC APA CTTA SA Alba, într-un interviu pentru ziarulunirea.ro.

În ce va consta lucrarea

Ștefan Bardan a explicat succint și în ce consta lucrarea. Este vorba de înlocuirea unor componente mari ale rețelei (numite „vane” – robineți industriali care controlează fluxul apei). Vanele vechi vor fi tăiate, scoase din cămine și înlocuite cu unele noi, mai moderne.

„Va fi și un timp, destul de lung, în care va trebui să golim de apă întreaga instalație. Oprim de sus, de la rezervoarele orașului, și se va goli de apă toată zona în care acționăm.

La rândul său, ulterior, umplerea va merge foarte încet, pentru că la umplerea unei instalații de acest gen nu putem da drumul apei dintr-odată. Trebuie să-i dăm drumul încet, cu atenție și sub supraveghere, din două motive: să nu o tulburăm foarte tare și, foarte important, la umplerea sistemelor hidraulice de apă, dacă nu ești atent și nu știi să le umpli și nu aerisești bine, pot să apară lovituri de berbec (șocuri hidraulice), ce pot genera ruperi în altă parte.

De aceea reîncărcarea instalației cu apă este un proces de durată”, a detaliat directorul general SC APA CTTA SA Alba.

Intervenții simultane în 6 puncte

„Noi am început să pregătim această lucrare complexă de câteva luni. Am și anunțat populația timp, acum o săptămână înainte, ca toată lumea să știe ce urmează pentru consumatorii casnici, școlile, instituțiile și firmele din întreg arealul în care vom opri apa.

Vom lucra non-stop în șase puncte în același timp, cu echipe numeroase, alcătuite din instalatori, sudori, mecanici și ingineri.

Sperăm să terminăm mai repede decât termenul-limită anunțat dacă totul va decurge cum ne-am propus”, a mai spus Ștefan Bardan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI