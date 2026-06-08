VIDEO: ACS Crăciunel – Viitorul Răhău, finala Cupei Județene, pe „Cetate”! Duminică, prima ediție a competiției organizate în premieră de AJF Alba

ACS Crăciunel – Viitorul Răhău, finala Cupei Județene, pe „Cetate”! Duminică, prima ediție a competiției organizate în premieră de AJF Alba

ACS Crăciunel – Viitorul Răhău este finala Cupei Județene, programată pe „Cetate”, duminică, 14 iunie, la ora 14.00, în deschidere zilei fotbalului amator din Alba.

Organizată în premieră de Asociația Județeană de Fotbal Alba și dedicată echipelor din Liga 5 (al șaselea eșalon competițional), Cupa Județeană și-a stabilit ultimul act.

În semifinale au fost dispute spectaculoase, cu multe goluri, în care s-au impus gazdele, ACS Crăciunel (4-2 cu Mureșul Gâmbaș, pentru gazde au punctat Duca – dublă, Mărginean, Irimie) și Viitorul Răhău (6-3 cu Voința Beldiu, au înscris, la amfitironi Mura și Grigore – duble, Buligă, Narcis).

În acest joc s-a înregistrat o surpriză, Voința Beldiu fiind campioana Seriei 2 (cu 17 puncte peste oponentă), în duelurile directe fiind două victorii (1-0 și 6-2).

Până la ultimul act, ACS Crăciunel (locul 5, în Seria 1) a mai eliminat Dacia Mihalț (2-1, deplasare, optimi), Gaz Metan Valea Lungă (4-3 după penalty-uri, sferturi). Viitorul Răhău (locul 4, în Seria 2) a acces în finală după ce a trecut de Mureșul Șibot (3-0, în deplasare, optimi) și ACS Sânmiclăuș (1-0, sferturi).

foto: ASC Crăciunel, Viitorul Răhău, video: Claudiu Oltean

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