VIDEO: ACS Crăciunel – Viitorul Răhău, finala Cupei Județene, pe „Cetate”! Duminică, prima ediție a competiției organizate în premieră de AJF Alba
ACS Crăciunel – Viitorul Răhău, finala Cupei Județene, pe „Cetate”! Duminică, prima ediție a competiției organizate în premieră de AJF Alba
ACS Crăciunel – Viitorul Răhău este finala Cupei Județene, programată pe „Cetate”, duminică, 14 iunie, la ora 14.00, în deschidere zilei fotbalului amator din Alba.
Citește și: Duminică, 14 iunie, pe „Cetate”, ziua fotbalului din Alba: Cupa României, Cupa Județeană, Festivitate de premiere final de sezon
Organizată în premieră de Asociația Județeană de Fotbal Alba și dedicată echipelor din Liga 5 (al șaselea eșalon competițional), Cupa Județeană și-a stabilit ultimul act.
În semifinale au fost dispute spectaculoase, cu multe goluri, în care s-au impus gazdele, ACS Crăciunel (4-2 cu Mureșul Gâmbaș, pentru gazde au punctat Duca – dublă, Mărginean, Irimie) și Viitorul Răhău (6-3 cu Voința Beldiu, au înscris, la amfitironi Mura și Grigore – duble, Buligă, Narcis).
În acest joc s-a înregistrat o surpriză, Voința Beldiu fiind campioana Seriei 2 (cu 17 puncte peste oponentă), în duelurile directe fiind două victorii (1-0 și 6-2).
Până la ultimul act, ACS Crăciunel (locul 5, în Seria 1) a mai eliminat Dacia Mihalț (2-1, deplasare, optimi), Gaz Metan Valea Lungă (4-3 după penalty-uri, sferturi). Viitorul Răhău (locul 4, în Seria 2) a acces în finală după ce a trecut de Mureșul Șibot (3-0, în deplasare, optimi) și ACS Sânmiclăuș (1-0, sferturi).
foto: ASC Crăciunel, Viitorul Răhău, video: Claudiu Oltean
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, în finala Cupei Satelor Penny la Under 13, fotbal feminin
Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra s-a calificat în finala Cupei Satelor Penny la Under 13, fotbal feminin Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra s-a calificat în finala Cupei Satelor Penny la Under 13, fotbal feminin. Competiția se dispută la Eforie Nord, iar astăzi sunt prevăzute finalele, atât la feminin, cât și la masculin Citește și: Școala Gimnazială […]
Metalurgistul Cugir, înfrângere usturătoare, 1-8, cu AFC Tălmaciu, la Campionatul Național Under 19, etapa regională
Metalurgistul Cugir, înfrângere usturătoare, 1-8, cu AFC Tălmaciu, la Campionatul Național Under 19, etapa regională Metalurgistul Cugir, reprezentanta Albei, a suferit o înfrângere usturătoare, 1-8 (0-4), cu AFC Tălmaciu, la Campionatul Național Under 19, etapa regională. Citește și: Metalurgistul Cugir, eșec în Campionatul Național Under 19, etapa regională, 1-3 cu CSȘ Odorheiu Secuiesc Golul „roș-albaștrilor” a […]
FOTO: Școala de Fotbal Valea Frumoasei a câștigat Cupa Românilor în Germania! Premii pentru Greapcă și Sava
Școala de Fotbal Valea Frumoasei a câștigat Cupa Românilor în Germania! Premii pentru Greapcă și Sava O echipă care a reprezentat Școala de Fotbal Valea Frumoasei a câștigat Cupa Românilor, în Germania, turneul organizat de Cosmin Fleacă, originar din Șpring, stabilit în Straubing (Germania) Citește și: Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Care este calendarul de plată a alocațiilor, indemnizațiilor și drepturilor persoanelor cu dizabilități în iunie 2026
Care este calendarul de plată a alocațiilor, indemnizațiilor și drepturilor persoanelor cu dizabilități în iunie 2026 Agenția Națională pentru Plăți...
Bacalaureat 2026 | Debutează probele pentru absolvenții de liceu: CALENDARUL testelor orale și scrise
Bacalaureat 2026 | Debutează probele pentru absolvenții de liceu: CALENDARUL testelor orale și scrise Examenul național de Bacalaureat 2026 intră...
Știrea Zilei
Primăria unei comune de munte din Alba se adaptează erei tehnologiei: Peste 2,5 milioane de lei pentru digitalizarea completă a administrației. Funcționar virtual, disponibil non-stop
Primăria unei comune de munte din Alba se adaptează erei tehnologiei: Peste 2,5 milioane de lei pentru digitalizarea completă a...
FOTO | Timbre ale unui artist vizual din Alba Iulia, tipărite de Poșta Română: „Poate că acesta este doar începutul unei serii mai mari de timbre artistice inspirate din istorie, arhitectură, simboluri medievale și desen grafic clasic”
Timbre ale unui artist vizual din Alba Iulia, tipărite de Poșta Română: „Poate că acesta este doar începutul unei serii...
Curier Județean
Evaluarea Națională 2026 în Alba: Aproape 2.700 de elevi vor susține examenul în 27 de centre din județ
Evaluarea Națională 2026 în Alba: Aproape 2.700 de elevi vor susține examenul în 27 de centre din județ Aproape 2.700...
Cum a reușit o primărie din Alba să colecteze 75 la sută din totalul taxelor și impozitelor locale estimat pentru 2026 în primele trei luni ale anului
Cum a reușit o primărie din Alba să colecteze 75 la sută din totalul taxelor și impozitelor locale estimat pentru...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Tineretul Social Democrat Alba și-a ales noua conducere. Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației
Tineretul Social Democrat Alba și-a ales noua conducere. Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației Tineretul Social Democrat (TSD) Alba și-a...
Comunicat | O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației
O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației Ieri a fost un moment de viitor, o...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...