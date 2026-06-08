Sport

VIDEO: ACS Crăciunel – Viitorul Răhău, finala Cupei Județene, pe „Cetate”! Duminică, prima ediție a competiției organizate în premieră de AJF Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum 53 de minute

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ACS Crăciunel – Viitorul Răhău, finala Cupei Județene, pe „Cetate”! Duminică, prima ediție a competiției organizate în premieră de AJF Alba

ACS Crăciunel – Viitorul Răhău este finala Cupei Județene, programată pe „Cetate”, duminică, 14 iunie, la ora 14.00, în deschidere zilei fotbalului amator din Alba.

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Organizată în premieră de Asociația Județeană de Fotbal Alba și dedicată echipelor din Liga 5 (al șaselea eșalon competițional), Cupa Județeană și-a stabilit ultimul act.

În semifinale au fost dispute spectaculoase, cu multe goluri, în care s-au impus gazdele, ACS Crăciunel (4-2 cu Mureșul Gâmbaș, pentru gazde au punctat Duca – dublă, Mărginean, Irimie) și Viitorul Răhău (6-3 cu Voința Beldiu, au înscris, la amfitironi Mura și Grigore – duble, Buligă, Narcis).

 

În acest joc s-a înregistrat o surpriză, Voința Beldiu fiind campioana Seriei 2 (cu 17 puncte peste oponentă), în duelurile directe fiind două victorii (1-0 și 6-2).

Până la ultimul act, ACS Crăciunel (locul 5, în Seria 1) a mai eliminat Dacia Mihalț (2-1, deplasare, optimi), Gaz Metan Valea Lungă (4-3 după penalty-uri, sferturi). Viitorul Răhău (locul 4, în Seria 2) a acces în finală după ce a trecut de Mureșul Șibot (3-0, în deplasare, optimi) și ACS Sânmiclăuș (1-0, sferturi).

foto: ASC Crăciunel, Viitorul Răhău, video: Claudiu Oltean

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