Care este calendarul de plată a alocațiilor, indemnizațiilor și drepturilor persoanelor cu dizabilități în iunie 2026

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin structurile sale teritoriale, va efectua în luna iunie 2026 plata drepturilor de asistență socială aferente lunii mai, conform calendarului stabilit pentru principalele beneficii acordate populației.

Prima tranșă de plăți va fi realizată luni, 8 iunie 2026, când vor fi virate în conturile bancare alocațiile de stat pentru copii, de care beneficiază peste 3,5 milioane de persoane.

Tot în aceeași zi vor fi achitate indemnizațiile pentru creșterea copilului către aproximativ 147.000 de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat activitatea profesională pentru îngrijirea copilului, precum și stimulentele de inserție pentru peste 71.000 de părinți care au revenit la serviciu înainte de încheierea concediului de creștere a copilului.

Beneficiarii care au ales plata prin mandat poștal vor primi sumele începând cu data de 10 iunie 2026, prin intermediul oficiilor poștale.

În ceea ce privește persoanele cu dizabilități, ANPIS anunță că drepturile aferente celor aproximativ 930.000 de beneficiari vor fi virate în conturile bancare la data de 15 iunie 2026. Pentru cei care optează pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe din 18 iunie.

Totodată, plata celorlalte beneficii de asistență socială – inclusiv alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC și venitul minim de incluziune – va fi efectuată prin agențiile teritoriale ale ANPIS începând cu 19 iunie 2026.

Reprezentanții instituției subliniază amploarea programului de sprijin social derulat la nivel național.

„Conform datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în prezent, la nivel național aproximativ 7 milioane de persoane beneficiază de prestații de asistență socială. Volumul total al plăților se ridică la aproape 3 miliarde de lei, o intervenție financiară majoră care contribuie lunar la susținerea veniturilor familiilor, persoanelor vulnerabile și copiilor din întreaga țară”, transmite ANPIS.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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