Câte școli, grădinițe și creșe vor fi ÎNCHISE în Alba Iulia din cauza sistării apei în municipiu: Cursuri online pentru elevi, zile recuperate pe parcurs pentru preșcolari
Mai multe unități școlare din Alba Iulia vor fi închise timp de 48 de ore la începutul săptămânii viitoare, ca urmare a sistării apei potabile anunțate în zilele de 27-28 aprilie 2026. Doisprezece unități de învățământ își suspendă activitatea, a declarat pentru ziarulunirea.ro inspectorul-șef Cornel Sandu. Astfel, școlile și liceele își vor desfășura cursurile online, urmând ca grădinițele să recupereze pe parcurs aceste zile. Totodată, și creșele din Partoș, Ampoi 1 și Ampoi 2 vor fi închise.
Potrivit unui comunicat transmis de operatorul SC APA CTTA Alba, începând cu data de 27 aprilie, furnizarea apei potabile va fi sistată în cartierele Partoș, Ampoi I, II și III, pentru o perioadă estimată de aproximativ 48 de ore, motiv pentru care și unitățile de învățământ aflate în aceste zone vor întrerupe activitatea.
Citește și: 27 – 28 aprilie 2026 | Creșe din Alba, închise pentru 48 de ore după ce furnizarea apei potabile o să fie oprită în mai multe cartiere din oraș
Concret, este vorba despre Școlile „Avram Iancu”, „Vasile Goldiș” , Școala Specială, Grădinița cu PP ,,Scufița Roșie”, Grădinița cu PP Nr. 16 și structura acesteia din Bărăbanț, dar și liceele „Alexandru Domșa”, „Dorin Pavel”, Arte „Regina Maria” și Economic „Dionisie Pop Marțian”.
De asemenea, Direcția Învățământ Creșe din cadrul Primăriei Alba Iulia a anunțat închiderea temporară a activității mai multor creșe din municipiu în zilele de luni, 27 aprilie și marți, 28 aprilie. Sunt vizate creșele din cartierele Partoș și Ampoi.
Tot în contextul sistării apei potabile, instituțiile publice, mall-urile și hotelurile din zonă își vor desfășura activitatea în condiții speciale, unele întrerupând activitatea total.
Reamintim că, locuitorii din mai multe zone ale municipiului Alba Iulia vor rămâne fără apă potabilă timp de aproximativ 48 de ore, începând de luni, 27 aprilie 2026, de la ora 00.00, ca urmare a unor lucrări programate de întreținere anunțate de SC APA CTTA SA ALBA.
Întreruperea va afecta numeroase străzi din mai multe zone și din cartierele vizate, printre care Bulevardul Republicii, Tudor Vladimirescu, Octavian Goga, Regina Maria, Mihai Eminescu, Avram Iancu, Calea Moților, Nicolae Bălcescu, Gheorghe Doja, Emil Racoviță, Victor Babeș, Ion Creangă, Ampoiului și Orizontului, dar și toate străzile incluse în cartierele Partoș și Bărăbanț, potrivit SC APA CTTA SA ALBA.
Lucrările vor începe în data de 27.04.2026, ora 00.00, iar durata acestora este estimată la aproximativ 48 de ore, perioadă în care furnizarea apei potabile va fi întreruptă. Vă recomandăm să vă asigurați rezervele necesare de apă pe durata intervenției:
VIDEO | Borbolatița, obicei vechi de peste 1.000 de ani, păstrat de Sfântul Gheorghe într-un sat din Alba: Ritual pentru dezlegarea ploii, urmat de o păpăradă uriașă și petrecere
Borbolatița, obicei vechi de peste 1.000 de ani, păstrat de Sfântul Gheorghe într-un sat din Alba: Ritual pentru dezlegarea ploii, urmat de o păpăradă uriașă și petrecere „Borbolatiţa”, un ritual pentru dezlegarea ploii fertilizante pentru agricultură, care este practicat în fiecare an de Sfântul Gheorghe, în satul Limba din comuna Ciugud, are loc astăzi, 23 […]
FOTO | Domnul Traian, omul care se îngrijește în fiecare dimineață de curățenie în Cetatea Alba Carolina: „Un exemplu discret, dar puternic și important”
Domnul Traian, omul care se îngrijește în fiecare dimineață de curățenie în Cetatea Alba Carolina: „Un exemplu discret, dar puternic și important” Domnul Traian este omul care se îngrijește în fiecare dimineață de curățenie în Cetatea Alba Carolina. Efortul său constant din zori nu trece neobservat, munca destoinicului îngrijitor fiind apreciată de toți cei care […]
Primarul Dragoș Crișan, după ce jocurile de noroc au fost INTERZISE în Aiud: ,,Chiar jucători ne-au scris că își doresc să fie închise”
Primarul Dragoș Crișan, după ce jocurile de noroc au fost interzise în Aiud: ,,Chiar jucători ne-au scris că își doresc să fie închise” Proiectul de hotărâre privind interzicerea unor activități de jocuri de noroc pe raza UAT – Municipiul Aiud, inițiat de Primărie și Consiliul Local, a fost adoptat, joi, 23 aprilie 2026 de aleșii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”...
Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic accentuat în ultimii ani
Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic...
Știrea Zilei
VIDEO | Borbolatița, obicei vechi de peste 1.000 de ani, păstrat de Sfântul Gheorghe într-un sat din Alba: Ritual pentru dezlegarea ploii, urmat de o păpăradă uriașă și petrecere
Borbolatița, obicei vechi de peste 1.000 de ani, păstrat de Sfântul Gheorghe într-un sat din Alba: Ritual pentru dezlegarea ploii,...
Câte școli, grădinițe și creșe vor fi ÎNCHISE în Alba Iulia din cauza sistării apei în municipiu: Cursuri online pentru elevi, zile recuperate pe parcurs pentru preșcolari
Câte școli, grădinițe și creșe vor fi ÎNCHISE în Alba Iulia din cauza sistării apei în municipiu: Cursuri online pentru...
Curier Județean
ACCIDENT rutier pe DN 1, între două autoturisme: Un copil și un bărbat din Alba, transportați de urgență la spital
ACCIDENT rutier pe DN 1 între două autoturisme: Un copil și un bărbat din Alba, transportați de urgență la spital...
VIDEO | Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile
Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile Pompierii...
Politică Administrație
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Opinii Comentarii
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...