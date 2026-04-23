Câte școli, grădinițe și creșe vor fi ÎNCHISE în Alba Iulia din cauza sistării apei în municipiu: Cursuri online pentru elevi, zile recuperate pe parcurs pentru preșcolari

Mai multe unități școlare din Alba Iulia vor fi închise timp de 48 de ore la începutul săptămânii viitoare, ca urmare a sistării apei potabile anunțate în zilele de 27-28 aprilie 2026. Doisprezece unități de învățământ își suspendă activitatea, a declarat pentru ziarulunirea.ro inspectorul-șef Cornel Sandu. Astfel, școlile și liceele își vor desfășura cursurile online, urmând ca grădinițele să recupereze pe parcurs aceste zile. Totodată, și creșele din Partoș, Ampoi 1 și Ampoi 2 vor fi închise.

Potrivit unui comunicat transmis de operatorul SC APA CTTA Alba, începând cu data de 27 aprilie, furnizarea apei potabile va fi sistată în cartierele Partoș, Ampoi I, II și III, pentru o perioadă estimată de aproximativ 48 de ore, motiv pentru care și unitățile de învățământ aflate în aceste zone vor întrerupe activitatea.

Concret, este vorba despre Școlile „Avram Iancu”, „Vasile Goldiș” , Școala Specială, Grădinița cu PP ,,Scufița Roșie”, Grădinița cu PP Nr. 16 și structura acesteia din Bărăbanț, dar și liceele „Alexandru Domșa”, „Dorin Pavel”, Arte „Regina Maria” și Economic „Dionisie Pop Marțian”.

De asemenea, Direcția Învățământ Creșe din cadrul Primăriei Alba Iulia a anunțat închiderea temporară a activității mai multor creșe din municipiu în zilele de luni, 27 aprilie și marți, 28 aprilie. Sunt vizate creșele din cartierele Partoș și Ampoi.

Tot în contextul sistării apei potabile, instituțiile publice, mall-urile și hotelurile din zonă își vor desfășura activitatea în condiții speciale, unele întrerupând activitatea total.

Reamintim că, locuitorii din mai multe zone ale municipiului Alba Iulia vor rămâne fără apă potabilă timp de aproximativ 48 de ore, începând de luni, 27 aprilie 2026, de la ora 00.00, ca urmare a unor lucrări programate de întreținere anunțate de SC APA CTTA SA ALBA.

Întreruperea va afecta numeroase străzi din mai multe zone și din cartierele vizate, printre care Bulevardul Republicii, Tudor Vladimirescu, Octavian Goga, Regina Maria, Mihai Eminescu, Avram Iancu, Calea Moților, Nicolae Bălcescu, Gheorghe Doja, Emil Racoviță, Victor Babeș, Ion Creangă, Ampoiului și Orizontului, dar și toate străzile incluse în cartierele Partoș și Bărăbanț, potrivit SC APA CTTA SA ALBA.

Lucrările vor începe în data de 27.04.2026, ora 00.00, iar durata acestora este estimată la aproximativ 48 de ore, perioadă în care furnizarea apei potabile va fi întreruptă. Vă recomandăm să vă asigurați rezervele necesare de apă pe durata intervenției:

