Bacalaureat 2026 | Debutează probele pentru absolvenții de liceu: CALENDARUL testelor orale și scrise
Bacalaureat 2026 | Debutează probele pentru absolvenții de liceu: CALENDARUL testelor orale și scrise
Examenul național de Bacalaureat 2026 intră în linie dreaptă, după încheierea perioadei de înscriere desfășurate între 2 și 4 iunie. Absolvenții de liceu fac acum pregătiri pe ultima sută de metri pentru probele de evaluare a competențelor, care deschid oficial sesiunea de vară a examenului.
Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, primele testări sunt cele de competențe lingvistice și digitale. Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română (proba A) este programată în perioada 8–10 iunie, urmată de proba la limba maternă (10–11 iunie), competențele într-o limbă străină (11–12 iunie) și competențele digitale (15–17 iunie).
Calendarul probelor scrise
Probele scrise vor începe la sfârșitul lunii iunie, după următorul program oficial:
- 29 iunie 2026 – Limba și literatura română;
- 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);
- 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării;
- 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.
Anul acesta, calendarul revine la o structură mai apropiată de cea clasică, cu probele de competențe organizate în luna iunie și examenele scrise la finalul lunii, după încheierea cursurilor pentru elevii claselor terminale.
Când vor fi afișate rezultatele
Primele rezultate ale sesiunii de vară sunt programate pentru 7 iulie 2026, când candidații vor putea consulta notele și, dacă este cazul, vor putea depune contestații. Rezultatele finale vor fi publicate după soluționarea acestora, în a doua parte a lunii iulie.
Examen decisiv pentru accesul la studii universitare
Bacalaureatul rămâne principalul examen de certificare a studiilor liceale și una dintre condițiile esențiale pentru admiterea la facultate.
Pentru promovare, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media generală de cel puțin 6.
În următoarele zile, mii de elevi din întreaga țară vor intra în sălile de examen pentru susținerea probelor de competențe, marcând începutul oficial al sesiunii de Bacalaureat 2026.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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