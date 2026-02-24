VIDEO | Imagini SPECTACULOASE în Parcul Natural Apuseni: Cârd de ciute, viței și cerbi tineri, surprins la sfârșit de februarie în zona unui râu de munte

Imagini SPECTACULOASE în Parcul Natural Apuseni: Cârd de ciute, viței și cerbi tineri, surprins la sfârșit de februarie în zona unui râu de munte

Imagini spectaculoase au fost surprinse de rangeri în Parcul Natural Apuseni, unde, deși iarna încă nu dă semne că vrea să plece, animalele sălbatice își fac simțită prezența tot mai mult.

Un cârd de ciute, viței și cerbi tineri a fost surprins de curând într-o pădure din Parcul Natural Apuseni, în zona unui râu de munte, la adăpat.

Iarna, ciutele și cerbii se adună în cârduri pentru a se putea apăra mai eficient de prădători. Se formează separat cârduri de ciute, viței și cerbi tineri, conduse de ciuta cea mai bătrână și cârduri de cerbi de vârstă mijlocie și înaintată.

RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSAC 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSAC 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.

Credit: ranger Mircea Șușman

