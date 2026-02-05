VIDEO | Vidră surprinsă într-o pădure din Apuseni: Animalul s-a bălăcit într-un râu ca la SPA
Vidră surprinsă într-o pădure din Apuseni: Animalul s-a bălăcit într-un râu ca la SPA
O vidră a fost surprinsă recent în Parcul Natural Apuseni, bucurându-se de apele unui râu aproape înghețat, într-o scenă care pare desprinsă dintr-un „spa” natural.
Extrem de agile, vidrele sunt mamifere acvatice adaptate perfect mediului lor, capabile să se scufunde timp de mai multe minute în căutarea hranei, formată în principal din pești, amfibieni și mici crustacee.
Blana lor deasă și mătăsoasă oferă o protecție eficientă împotriva frigului și le permite să se deplaseze cu ușurință în apă chiar și iarna. Deși sunt rareori văzute de oameni, vidrele au un rol esențial în ecosistemele acvatice, fiind considerate indicatori importanți ai stării de sănătate a râurilor și lacurilor.
„Vidra (Lutra lutra) este o înotătoare excelentă, capabilă să rămână scufundată în căutarea prăzii timp de 6–7 minute. Blana sa este perfect adaptată vieții acvatice: netedă, mătăsoasă și foarte densă, oferindu-i protecție și mobilitate în apă”, au transmis reprezentanții Parcului Natural Apuseni.
RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSAC 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSAC 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.
