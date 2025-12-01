VIDEO | Incident la sosirea lui Călin Georgescu la Alba Iulia: Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova!”.  Susține că a fost bătut și lovit: ,,Manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate”

Incident la sosirea lui Călin Georgescu la Alba Iulia: Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova!”. Susține că a fost bătut și lovit: ,,Manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate”

Un incident a avut loc, luni, la Alba Iulia, după ce fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii.

Peste o mie de persoane l-au așteptat pe Călin Georgescu luni dimineața la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025 Ziua Națională, cu steaguri sau banderole tricolore, dar şi cu portrete ale lui Georgescu şi soţiei acestuia. Manifestarea nu a fost lipsită de incidente. Un bărbat s-a apropiat de mulţimea care îl aplauda şi a strigat: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”, le-a mai spus el celor care îl aşteptau pe Călin Georgescu.

O doamnă cu capul înfășurat într-un fular galben l-a pălmuit pe contestatar, iar alți suveraniști l-au tras de haine, după cum se poate vedea și în imaginile surprinse de reporterii ziarulunirea. ro prezenți la eveniment.

Contestatarul s-a deplasat special de la București la Alba Iulia pentru a manifesta împotriva lui Călin Georgescu, a declarat ulterior bărbatul.

La câteva ore după incident, protestatarul a scris pe pagina sa de Facebook, că a fost bătut: ,,Am fost bătut si lovit pentru ca am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: Călin Georgescu este un securist, trădător de țară. El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate. După ce își ia banii la plic, de 10 ani la viena. Scopul? Să distrugă România. Marș la Moscova!”, a scris A.B. pe contul său de Facebook.

Simpatizanţii lui Georgescu au strigat: „Sunteţi preşedinte!” şi ”Călin, te iubim!” și l-au așteptat cu flori și steaguri.

Călin Georgescu a ajuns cu întârziere, luni, la Monumentul Unirii, unde anunţase pe pagina de socializare că se va întâlni cu simpatizanţii săi.

