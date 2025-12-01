VIDEO | Incident la sosirea lui Călin Georgescu la Alba Iulia: Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova!”. Susține că a fost bătut și lovit: ,,Manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate”
Incident la sosirea lui Călin Georgescu la Alba Iulia: Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova!”. Susține că a fost bătut și lovit: ,,Manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate”
Un incident a avut loc, luni, la Alba Iulia, după ce fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii.
Peste o mie de persoane l-au așteptat pe Călin Georgescu luni dimineața la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025 Ziua Națională, cu steaguri sau banderole tricolore, dar şi cu portrete ale lui Georgescu şi soţiei acestuia. Manifestarea nu a fost lipsită de incidente. Un bărbat s-a apropiat de mulţimea care îl aplauda şi a strigat: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”, le-a mai spus el celor care îl aşteptau pe Călin Georgescu.
Citește și:
O doamnă cu capul înfășurat într-un fular galben l-a pălmuit pe contestatar, iar alți suveraniști l-au tras de haine, după cum se poate vedea și în imaginile surprinse de reporterii ziarulunirea. ro prezenți la eveniment.
Contestatarul s-a deplasat special de la București la Alba Iulia pentru a manifesta împotriva lui Călin Georgescu, a declarat ulterior bărbatul.
La câteva ore după incident, protestatarul a scris pe pagina sa de Facebook, că a fost bătut: ,,Am fost bătut si lovit pentru ca am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: Călin Georgescu este un securist, trădător de țară. El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate. După ce își ia banii la plic, de 10 ani la viena. Scopul? Să distrugă România. Marș la Moscova!”, a scris A.B. pe contul său de Facebook.
Simpatizanţii lui Georgescu au strigat: „Sunteţi preşedinte!” şi ”Călin, te iubim!” și l-au așteptat cu flori și steaguri.
Călin Georgescu a ajuns cu întârziere, luni, la Monumentul Unirii, unde anunţase pe pagina de socializare că se va întâlni cu simpatizanţii săi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Principele Nicolae la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României: „Să avem speranță, să fim uniți și să mergem înainte”
Principele Nicolae la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României: „Să avem speranță, să fim uniți și să mergem înainte” Principele Nicolae a fost prezent luni, 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia pentru a sărbători 107 ani de la Marea Unire în locul în care în care stră-străbunicii lui, Ferdinand și Maria, […]
VIDEO | Președintele Nicușor Dan, HUIDUIT din nou, în lipsă, la depunerea de coroane de la Alba Iulia. Ce au strigat cei aflați în mulțime
Președintele Nicușor Dan, HUIDUIT din nou, în lipsă, la depunerea de coroane de la Alba Iulia. Ce au strigat cei aflați în mulțime Depunerile de coroane de la Alba Iulia, programate astăzi de Ziua națională a României, s-au desfășurat într-un cadru solemn, însă nu au fost lipsite de incidente sonore. În momentul în care a […]
VIDEO | Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie 2025: Oamenii au fluierat și au scandat „Demisia, demisia”
Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie 2025: Oamenii au fluierat și au scandat „Demisia, demisia” Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a fost huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie 2025. Oamenii au fluierat și au scandat „Demisia, demisia”. Citește și: VIDEO | Incident la sosirea lui Călin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă creștere”
Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă...
LIVE VIDEO | Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români și străini
Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români...
Știrea Zilei
VIDEO | Principele Nicolae la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României: „Să avem speranță, să fim uniți și să mergem înainte”
Principele Nicolae la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României: „Să avem speranță, să fim uniți și...
VIDEO | Președintele Nicușor Dan, HUIDUIT din nou, în lipsă, la depunerea de coroane de la Alba Iulia. Ce au strigat cei aflați în mulțime
Președintele Nicușor Dan, HUIDUIT din nou, în lipsă, la depunerea de coroane de la Alba Iulia. Ce au strigat cei...
Curier Județean
VIDEO | Măsuri de securitate fără precedent la intrarea în zona unde are loc parada militară, la Alba Iulia
Măsuri de securitate fără precedent la intrarea în zona unde are loc parada militară, la Alba Iulia Forțele de ordine...
VIDEO | Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici din Cluj. A încercat să-și ia viața după o perchezție a polițiștilor
Răsturnare de situație! Tânăr de 24 de ani din Alba, reținut după ce ar fi furat bani din două biserici...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...
Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE
Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești • Cum s-a...