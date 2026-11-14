O comună de munte din Alba caută firmă pentru deszăpezire în iarna 2026-2027: În cât timp ar trebui să ajungă prestatorul pentru a acționa pe drumul către un important domeniu schiabil

Primăria Șugag, din județul Alba, a publicat caietul de sarcini pentru serviciile de deszăpezire și combatere a poleiului din iarna 2026–2027. Valoarea estimată a contractului este de 550.000 de lei, fără TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 25 noiembrie 2026.

Ce se deszăpezește și ce rămâne în afara contractului

Contractul vizează 16 poziții, cu o lungime totală de 64,76 km. Cele mai lungi sunt DC 214 Șugag–Bîrsana (15 km), traseul Oașa–Poarta Raiului (15 km), DC 215 Șugag–Arți (12 km) și DC 217 Tău-Bistra–Curmătura (8 km). Urmează rețeaua de străzi din Luncile Prigoanei (6 km) și un sector din DC 216 spre Mărtinie (3 km). Restul sunt străzi mai scurte din localitățile Șugag, Mărtinie și Dobra, între 80 de metri și 1,7 km.

Rețeaua este în mare parte din pământ sau pietruită. Asfaltul apare doar pe porțiuni din DC 214, DC 215, DC 216 și pe câteva străzi din localitate. DN67C, accesul separat Poarta Raiului–pârtii și orice traseu care nu figurează în listă sunt excluse. Reprezentanții autorităților locale precizează că nu se pot comanda intervenții în afara listei finale.

Termene de intervenție

Toate cele 16 poziții sunt încadrate la nivelul de intervenție N.I.3, cu termenele maxime din normativul AND 525-2013. Prestatorul trebuie să confirme comanda în 15 minute. Pe sectoarele din sat trebuie să ajungă în 60 de minute, iar pe cele montane (DC 214, DC 215, DC 217, Luncile Prigoanei și Oașa–Poarta Raiului) în 120 de minute.

Pentru zăpadă, în caietul de sarcini se solicită:

*o bandă circulabilă în 16 ore;

*întreaga parte carosabilă în 48 de ore;

*îndepărtarea zăpezii în 4 zile de la încetarea ninsorii sau a viscolului.

Combaterea poleiului trebuie începută în 7 ore de la semnalare, sau în 4 ore pe punctele critice. Un utilaj defect se înlocuiește în 240 de minute. Neconformitățile se remediază în 120 de minute dacă riscul este imediat (polei, blocaj) și în 24 de ore în rest.

Utilaje, personal și punct de sprijin

Numărul minim de utilaje disponibile simultan este obligatoriu: un autoutilaj cu lamă și împrăștietor, două tractoare cu lamă, un încărcător frontal și o freză cu purtător sau autofreză. Un greder, un buldoexcavator și o autobasculantă se asigură la comandă. Prestatorul trebuie să aibă și un coordonator, un telefon operațional permanent și schimburi care să poată interveni ziua, noaptea și în zilele nelucrătoare.

Caracteristicile tehnice ale utilajelor nu sunt impuse de autoritate. Ofertantul le stabilește și le justifică printr-un calcul al ciclului de intervenție. Utilajele pot fi proprii, închiriate sau în leasing, iar punctul de sprijin nu trebuie să fie în comună la data ofertei. Ofertantul trebuie însă să dovedească că poate respecta timpii de sosire.

Cantități și reguli de plată

Cele 17 poziții au alocate cantități ferme. Printre ele se numără:

*378,57 ore-utilaj pentru tractor cu lamă;

*140 de ore pentru autoutilajul cu lamă și împrăștietor;

*100 de ore pentru încărcător;

*120 de ore-om pentru intervenții manuale;

*20 de curse de mobilizare.

La materiale sunt prevăzute 60 de tone de sare, 332 de tone de material antiderapant concasat și 420 de tone de amestec 50% concasat și 50% sare. O tonă de amestec conține 500 kg de material mineral și 500 kg de sare. Pentru temperaturi ale suprafeței sub -7°C a fost adăugată o poziție distinctă, de 10 tone de clorură de calciu granulară (minimum 77% CaCl₂), cu tarif estimativ de 6.000 lei/tonă. Sarea pură se folosește doar peste -7°C, pe îmbrăcăminte bine etanșeizată și cu avizul administratorului drumului.

Tarifele unitare sunt libere, fără plafoane pe linie. Valoarea ofertei se calculează ca suma cantităților ferme înmulțite cu tarifele ofertate și se compară cu valoarea estimată.

Calendarul

Prestarea începe doar prin ordin scris, după semnarea contractului, constituirea garanției de bună execuție și verificarea resurselor. Serviciile se încheie cel târziu la 1 mai 2027, iar serviciile anterioare ordinului nu se plătesc. Au

Autoritățile locale din comuna Șugag precizează că nu transferă prestatorului atribuțiile legale ale administratorului drumului sau ale poliției rutiere, iar închiderea circulației rămâne decizia autorităților competente.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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