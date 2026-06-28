VIDEO | Florin Poenariu, Tezaur Uman Viu din Alba, participare onorantă la evenimentul „Peștișani: Acasă la Brâncuși. 150 de ani de artă și genialitate”: „O misiune de suflet”
Florin Poenariu, Tezaur Uman Viu din Alba, participare onorantă la evenimentul „Peștișani: Acasă la Brâncuși. 150 de ani de artă și genialitate”: „O misiune de suflet”
În perioada 24–28 iunie 2026, în satul Hobița (comuna Peștișani, județul Gorj) a avut loc un amplu complex de manifestări culturale și meșteșugărești dedicat memoriei lui Constantin Brâncuși, sub egida Anului Național „Constantin Brâncuși”. Evenimentele majore, care au inclus târguri de meșteri și artiști, au fost
- Festivalul „RomânIA Autentică”: Ediție specială ce a reunit zeci de meșteri populari, ateliere, demonstrații și un regal folcloric.
- Festivalul „Rapsodia Florilor”: Un al doilea festival cultural tradițional găzduit în aceeași perioadă în localitate.
Evenimentele, reunite sub denumirea generică „Peștișani: Acasă la Brâncuși. 150 de ani de artă și genialitate”, au marcat și aniversarea împlinirii unui secol și jumătate de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși.
Prezență unică din rândul meșterilor populari din Alba
Singurul meșter popular din județul Alba invitat la acest eveniment a fost Florin Poenariu, Tezaur Uman Viu.
„Am avut bucuria de a fi invitat să particip la Târgul de la Hobița – Pestișani – ACASĂ LA BRÂNCUȘI – 150 de ANI de ARTĂ ȘI GENIALITATE – 24-28 iunie 2026, să promovez tradiția și patrimoniul cultural al Lazului și anume meșteșugul pictării icoanelor pe sticlă, dovadă că dragostea pentru frumos, pentru tradiție și pentru rădăcinile noastre poate fi dusă mai departe.
Citește și: FOTO | Artistul iconar Florin Poenariu, Tezaur Uman Viu din Laz, confecționează și pictează 12 replici ale crucilor existente în interiorul troițelor din comuna Șugag: „Bucuros să pot duce mai departe povestea strămoșilor”
Am răspuns mereu cu bucurie invitațiilor de a susține și promova acest meșteșug al icoanelor Lazului și consider aceasta ca pe o misiune de suflet prin care încerc să duc mai departe moștenirea primită de la cei dinaintea noastră. Cu recunoștință și dragoste pentru iconarii vechi mai ales pentru cei dim familia Poenariu care au lăsat această frumoasă moștenire.
În cadrul Târgului am fost invitat și la Conferința- Dezbatere Națională – „Viitorul meșteșugurilor tradiționale din România” unde cei mai reprezentativi meșteri ai României au putut dialoga cu directorul Institutului Național al Patrimoniului, Oana Zaharia. Standul meu a fost vizitat de reprezentanți ai Ambasadei Norvegiei din România și de ministrul Culturii Demeter András. Din păcate am fost singurul meșter invitat din jud Alba. Acest proiect cultural a fost finanțat de Ministerul Cuturii, Primăria Comunei Peștișani și Asociația Discover Peștișani”, , a precizat pentru ziarulunirea.ro artistul iconar din Laz, județul Alba.
Tezaur Uman Viu din 2020
Florin Poenariu este unul dintre cei mai apreciați iconari contemporani din România și a primit titlul onorific de „Tezaur Uman Viu” din partea Ministerului Culturii în anul 2020, pentru contribuția sa la păstrarea și transmiterea tradiției picturii de icoane pe sticlă.
El provine din celebra familie a Poienarilor, una dintre cele mai vechi dinastii de iconari din Transilvania. Tradiția familiei începe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, fiind legată de numele lui Savu Poienaru și transmisă din generație în generație.
Florin Poenariu:pictează icoane pe sticlă folosind tehnici tradiționale și sticlă manufacturată și își sculptează manual ramele din lemn, inspirate din ornamentica populară.
În anul 2022, Museikon – Muzeul Icoanei și Cărții Vechi a organizat expoziția „Tezaur Uman Viu. Florin Poenariu. Un iconar al Lazului”, dedicată operei și activității sale, evidențiind rolul său în conservarea patrimoniului cultural imaterial din județul Alba.
Pe lângă activitatea artistică, Florin Poenariu promovează meșteșugul prin ateliere și prezentări publice, contribuind la formarea noilor generații de iconari și la valorificarea patrimoniului tradițional al satului Laz.
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