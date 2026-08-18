Ministerul Energiei: ,,În acest moment, situaţia energetică este sub control. Cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite”
Ministerul Energiei: ,,În acest moment, situaţia energetică este sub control. Cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite”
Ministerul Energiei anunță că situația energetică este, în acest moment, sub control, după ce capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al CNE Cernavodă.
,,Cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce priveşte asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României”, susţin oficialii instituţiei.
Anunţul Ministerului Energiei vine în contextul reuniunii de marţi a Comandamentului Energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, de la sediul Dispecerului Energetic Naţional, scrie News.ro.
,,În acest moment, situaţia energetică este sub control. Capacităţile de producţie disponibile funcţionează la capacitate maximă şi contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al CNE Cernavodă. Începând de ieri, au fost repuse în funcţiune grupul 4 de la Rovinari, precum şi grupul de rezervă de la Paroşeni, contribuind astfel la creşterea capacităţilor disponibile pentru producerea de energie electrică”, se arată într-un comunicat al Ministerului Energiei.
De asemenea, producţia de energie electrică pe bază de gaze naturale se menţine la un nivel ridicat, iar condiţiile meteorologice favorabile susţin o producţie bună din surse fotovoltaice, arată oficialii de la Ministerul Energiei.
,,Aceste elemente, coroborate cu capacităţile de import disponibile, care se menţin în parametri normali, indică faptul că, cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce priveşte asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României”, se menţionează în document.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
,,Autostrada cu tuneluri” A1 Lugoj–Deva: Când vor fi străpunse cele două tuneluri de pe sectorul Margina–Holdea. Finalizarea lucrărilor, așteptată în prima parte a anului 2027
,,Autostrada cu tuneluri” A1 Lugoj–Deva: Când vor fi străpunse cele două tuneluri de pe sectorul Margina–Holdea. Finalizarea lucrărilor, așteptată în prima parte a anului 2027 Au mai rămas mai puțin de 2 zile până la străpungerea primei galeriei din cel mai mare tunel de autostradă construit în România. În același timp, ar putea începe montarea […]
Foto | Kronospan susține Școala de Vară Paulina 2026, un proiect educațional care aduce împreună peste 230 de copii, profesori și voluntari din întreaga țară
Kronospan susține Școala de Vară Paulina 2026, un proiect educațional care aduce împreună peste 230 de copii, profesori și voluntari din întreaga țară Kronospan, lider în industria produselor pe bază de lemn, este sponsor principal al celei de-a șasea ediții a Școlii de Vară Paulina, unul dintre cele mai apreciate proiecte educaționale și comunitare din […]
Codul Urbanismului 2026: Dezvoltatorii imobiliari vor plăti pentru drumuri, utilități, școli și creșe, prin taxa locală de echipare a teritoriului
Codul Urbanismului 2026: Dezvoltatorii imobiliari vor plăti pentru drumuri, utilități, școli și creșe, prin taxa locală de echipare a teritoriului Pentru o dezvoltare urbană echilibrată, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) introduce un instrument prin care dezvoltarea imobiliară va putea fi corelată mai bine cu dezvoltarea infrastructurii publice: taxa locală de echipare a teritoriului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministerul Energiei: ,,În acest moment, situaţia energetică este sub control. Cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite”
Ministerul Energiei: ,,În acest moment, situaţia energetică este sub control. Cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite”...
,,Autostrada cu tuneluri” A1 Lugoj–Deva: Când vor fi străpunse cele două tuneluri de pe sectorul Margina–Holdea. Finalizarea lucrărilor, așteptată în prima parte a anului 2027
,,Autostrada cu tuneluri” A1 Lugoj–Deva: Când vor fi străpunse cele două tuneluri de pe sectorul Margina–Holdea. Finalizarea lucrărilor, așteptată în...
Știrea Zilei
Microbuz al Primăriei Alba Iulia, oprit în trafic de Poliție: Nu avea RCA, iar șoferul nu deținea atestat profesional
Microbuz al Primăriei Alba Iulia, oprit în trafic de Poliție: Nu avea RCA, iar șoferul nu deținea atestat profesional Un...
Prefectura Alba a descoperit legea elastică sau când legalitatea se oprește la poarta partidului
Prefectura Alba a descoperit legea elastică sau când legalitatea se oprește la poarta partidului Există momente în care interpretarea legii,...
Curier Județean
Ce pedeapsă a primit la Judecătoria Alba Iulia un tânăr de 20 de ani, prins cu 2,48 g/l alcool în sânge, care a provocat un accident
Ce pedeapsă a primit la Judecătoria Alba Iulia un tânăr de 20 de ani, prins cu 2,48 g/l alcool în...
FOTO | Incendiu la o balotieră și vegetație uscată în Sâncrai: Pompierii intervin cu două autospeciale
Incendiu la o balotieră și vegetație uscată în Sâncrai: Pompierii intervin cu două autospeciale Pompierii din Aiud intervin cu două...
Politică Administrație
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...