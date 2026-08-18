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Ministerul Energiei: ,,În acest moment, situaţia energetică este sub control. Cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite”

Bogdan Ilea

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Ministerul Energiei: ,,În acest moment, situaţia energetică este sub control. Cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite”

Ministerul Energiei anunță că situația energetică este, în acest moment, sub control, după ce capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al CNE Cernavodă.

,,Cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce priveşte asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României”, susţin oficialii instituţiei.

Anunţul Ministerului Energiei vine în contextul reuniunii de marţi a Comandamentului Energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, de la sediul Dispecerului Energetic Naţional, scrie News.ro.

,,În acest moment, situaţia energetică este sub control. Capacităţile de producţie disponibile funcţionează la capacitate maximă şi contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al CNE Cernavodă. Începând de ieri, au fost repuse în funcţiune grupul 4 de la Rovinari, precum şi grupul de rezervă de la Paroşeni, contribuind astfel la creşterea capacităţilor disponibile pentru producerea de energie electrică”, se arată într-un comunicat al Ministerului Energiei.

De asemenea, producţia de energie electrică pe bază de gaze naturale se menţine la un nivel ridicat, iar condiţiile meteorologice favorabile susţin o producţie bună din surse fotovoltaice, arată oficialii de la Ministerul Energiei.

,,Aceste elemente, coroborate cu capacităţile de import disponibile, care se menţin în parametri normali, indică faptul că, cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce priveşte asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României”, se menţionează în document.

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