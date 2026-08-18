Microbuz al Primăriei Alba Iulia, oprit în trafic de Poliție: Nu avea RCA, iar șoferul nu deținea atestat profesional
Microbuz al Primăriei Alba Iulia, oprit în trafic de Poliție: Nu avea RCA, iar șoferul nu deținea atestat profesional
Un microbuz electric, deținut de Primăria Alba Iulia și destinat transportului elevilor, în care se aflau mai mulți pasageri, a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri din Alba Iulia, luni, 17 august 2026.
Microbuzul era fără RCA, iar șoferul nu deține atestat profesional
Oamenii legii au descoperit că polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) era expirată și șoferul nu deține atestat profesional pentru tipul de transport respectiv. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat amenzi de 1.000 de lei și au retras certificatul și plăcuțele de înmatriculare.
Cel mai probabil, este vorba despre microbuzul electric destinat transportului elevilor de la „Liceul Tehnologic Dorin Pavel” din Alba Iulia. Totuși, obligația privind menținerea valabilității poliței RCA revine proprietarului vehiculului, în acest caz, Primăria Alba Iulia.
Ce spune Poliția Alba despre microbuzul fără RCA și cu șofer care nu deține atestat profesional
,,La data de 17 august 2026, polițiștii Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, pe raza municipiului Alba Iulia, un microbuz electric, destinat transportului pentru elevi, în care se aflau mai mulți pasageri.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, pentru microbuzul în cauză, polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) nu era valabilă, iar conducătorul acestuia nu deține atestat profesional pentru tipul de transport respectiv.
Astfel, pentru contravențiile constatate, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale la Legea 132/2017 și la Hotărârea de Guvern 1317/2023, în valoare totală de 1.000 de lei, fiind aplicată măsura complementară a reținerii certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare.”, a comunicat IPJ Alba la solicitarea ziarulunirea.ro.
Astfel de cazuri ridică semne de întrebare cu privire la modul în care administrația locală verifică respectarea condițiilor legale înainte ca vehiculele aflate în responsabilitatea sa să fie puse în circulație. Cazul este cu atât mai grav având în vedere că microbuzul electric este destinat transportului pentru elevi.
UPDATE:
Cel mai probabil, este vorba despre unul dintre cele 24 de microbuze de 16+1 locuri achiziționate de Consiliul Județean Alba pentru elevii din județul Alba, care, se pare, „își permite” să circule și fără asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, în condițiile în care valoarea unui astfel de vehicul a fost de circa 200.000 de euro la momentul achiziției.
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