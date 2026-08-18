Curier Județean

VIDEO | „În timpul nopții, anumite persoane intră în zona pensiunii și fură sticle”. Restaurant din Blaj, mesaj pentru hoți, după mai multe furturi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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„În timpul nopții, anumite persoane intră în zona pensiunii și fură sticle”. Restaurant din Blaj, mesaj pentru hoți, după mai multe furturi

Pensiunea Montana Popa, un restaurant din Blaj, a publicat pe o rețea de socializare un filmuleț însoțit de un mesaj prin care atrage atenția asupra unor furturi comise în mod repetat în zona restaurantului.

Potrivit reprezentanților localului, în ultima perioadă, în timpul nopții, anumite persoane intră în zona pensiunii și fură sticle. Aceștia precizează că întreaga zonă este supravegheată video și avertizează că astfel de situații nu vor mai fi trecute cu vederea.

Reprezentanții Pensiunii Montana Popa au sesizat autoritățile competente și au depus o plângere la Poliție:

Pensiunea Montana Popa: ,,Știm ce se întâmplă și vă vedem”

,,În ultima perioadă, în timpul nopții, anumite persoane intră în zona pensiunii noastre și fură sticle.

Vă informăm că zona este supravegheată, iar aceste persoane sunt observate. Nu vom mai trece cu vederea astfel de situații. Toata pensiunea este supravegheată!!!

Celor care obișnuiesc să vină noaptea le transmitem simplu: știm ce se întâmplă și vă vedem.

Vă rugăm să nu mai intrați și să nu mai luați bunurile care nu vă aparțin.

Pentru aceste fapte a fost deja depusă o plângere la Poliția Română. De acum înainte, orice incident va fi documentat și pus la dispoziția autorităților.

De aici înainte, se ocupă Poliția Română.”, este mesajul publicat de Pensiunea Montana Popa din Blaj.

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