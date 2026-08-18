VIDEO | „În timpul nopții, anumite persoane intră în zona pensiunii și fură sticle”. Restaurant din Blaj, mesaj pentru hoți, după mai multe furturi
„În timpul nopții, anumite persoane intră în zona pensiunii și fură sticle”. Restaurant din Blaj, mesaj pentru hoți, după mai multe furturi
Pensiunea Montana Popa, un restaurant din Blaj, a publicat pe o rețea de socializare un filmuleț însoțit de un mesaj prin care atrage atenția asupra unor furturi comise în mod repetat în zona restaurantului.
Potrivit reprezentanților localului, în ultima perioadă, în timpul nopții, anumite persoane intră în zona pensiunii și fură sticle. Aceștia precizează că întreaga zonă este supravegheată video și avertizează că astfel de situații nu vor mai fi trecute cu vederea.
Reprezentanții Pensiunii Montana Popa au sesizat autoritățile competente și au depus o plângere la Poliție:
Pensiunea Montana Popa: ,,Știm ce se întâmplă și vă vedem”
,,În ultima perioadă, în timpul nopții, anumite persoane intră în zona pensiunii noastre și fură sticle.
Vă informăm că zona este supravegheată, iar aceste persoane sunt observate. Nu vom mai trece cu vederea astfel de situații. Toata pensiunea este supravegheată!!!
Celor care obișnuiesc să vină noaptea le transmitem simplu: știm ce se întâmplă și vă vedem.
Vă rugăm să nu mai intrați și să nu mai luați bunurile care nu vă aparțin.
Pentru aceste fapte a fost deja depusă o plângere la Poliția Română. De acum înainte, orice incident va fi documentat și pus la dispoziția autorităților.
De aici înainte, se ocupă Poliția Română.”, este mesajul publicat de Pensiunea Montana Popa din Blaj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Metalul cucerește Cetatea Alba Carolina: Symphonic Metal Echoes revine la Alba Iulia cu trei zile de muzică, artă și nume internaționale / „Ne dorim să construim o comunitate”
Metalul cucerește Cetatea Alba Carolina: Symphonic Metal Echoes revine la Alba Iulia cu trei zile de muzică, artă și nume internaționale / „Ne dorim să construim o comunitate” Symphonic Metal Echoes revine la Alba Iulia, între 21 și 23 august 2026, pentru cea de-a treia ediție, cu un program care aduce pe scena din Cetatea […]
Ce pedeapsă a primit la Judecătoria Alba Iulia un tânăr de 20 de ani, prins cu 2,48 g/l alcool în sânge, care a provocat un accident
Ce pedeapsă a primit la Judecătoria Alba Iulia un tânăr de 20 de ani, prins cu 2,48 g/l alcool în sânge, care a provocat un accident Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, luni, 17 august 2026, o sentință într-un dosar penal în care un tânăr de 20 de ani a fost judecat pentru conducerea unui autoturism […]
FOTO | Incendiu la o balotieră și vegetație uscată în Sâncrai: Pompierii intervin cu două autospeciale
Incendiu la o balotieră și vegetație uscată în Sâncrai: Pompierii intervin cu două autospeciale Pompierii din Aiud intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Sâncrai, marți, 17 august 2026. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Sâncrai. Este vorba despre un incendiu izbucnit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministerul Energiei: ,,În acest moment, situaţia energetică este sub control. Cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite”
Ministerul Energiei: ,,În acest moment, situaţia energetică este sub control. Cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite”...
,,Autostrada cu tuneluri” A1 Lugoj–Deva: Când vor fi străpunse cele două tuneluri de pe sectorul Margina–Holdea. Finalizarea lucrărilor, așteptată în prima parte a anului 2027
,,Autostrada cu tuneluri” A1 Lugoj–Deva: Când vor fi străpunse cele două tuneluri de pe sectorul Margina–Holdea. Finalizarea lucrărilor, așteptată în...
Știrea Zilei
Microbuz al Primăriei Alba Iulia, oprit în trafic de Poliție: Nu avea RCA, iar șoferul nu deținea atestat profesional
Microbuz al Primăriei Alba Iulia, oprit în trafic de Poliție: Nu avea RCA, iar șoferul nu deținea atestat profesional Un...
Prefectura Alba a descoperit legea elastică sau când legalitatea se oprește la poarta partidului
Prefectura Alba a descoperit legea elastică sau când legalitatea se oprește la poarta partidului Există momente în care interpretarea legii,...
Curier Județean
VIDEO | „În timpul nopții, anumite persoane intră în zona pensiunii și fură sticle”. Restaurant din Blaj, mesaj pentru hoți, după mai multe furturi
„În timpul nopții, anumite persoane intră în zona pensiunii și fură sticle”. Restaurant din Blaj, mesaj pentru hoți, după mai...
Metalul cucerește Cetatea Alba Carolina: Symphonic Metal Echoes revine la Alba Iulia cu trei zile de muzică, artă și nume internaționale / „Ne dorim să construim o comunitate”
Metalul cucerește Cetatea Alba Carolina: Symphonic Metal Echoes revine la Alba Iulia cu trei zile de muzică, artă și nume...
Politică Administrație
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...